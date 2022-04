Nisa'nın beyin ölümünde ihmal iddiası! O an kamerada! Böyle terk etti!



Mustafa ERCAN / BOURGES (Fransa), (DHA) FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Dörtlü Finali'nde mücadele edecek olan ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi ve Galatasaray takım yöneticilerinin Fransa'nın Bourges kentinde ziyaret eden Paris Başkonsolosu Serdar Belentepe, her iki takıma başarılar diledi.

Türkiye'nin Paris Başkonsolosu Serdar Belentepe, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Dörtlü Finali nedeni ile Bourges'e geldi. Belentepe, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi ve Galatasaray takım yöneticileri ile bir otelde bir araya geldi. Ziyarette, Türkiye Basketbol Federasyonu Genel Sekreteri Serhan Antalyalı, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi Kulüp Başkanı Serdar Çevirgen ve asbaşkanı Ali Adalıoğlu, A Milli Kadın Basketbol Takımı Menajeri Yasemin Horasan, Galatasaray Kadın Basketbol Şubesi Genel Direktörü Zeynepgül Onay Ene hazır bulundu.

Ziyarette sırasında konuşan Belentepe, her iki takıma final öncesi başarılar dileyerek, "Bugün akşam her iki takımımızın finale çıkmasını ümit ediyoruz. Buradaki kulüp temsilcilerinden, arkadaşlarından gördüğümüz kadarıyla beklenti de yüksek, inanç tam. Biz de iki ekibimizin de finale çıkmasını ve en iyi olanın kupayı kazanmasını ümit ediyoruz. Bu önemli kupayı ülkemize taşımayı arzu ediyoruz. Bu anlamda da inancımız yüksek" dedi.

TBF Genel Sekreteri Serhan Antalyalı da kupayı Türkiye'ye götürme hedefinde olduklarını belirterek, "Kulüplerimizin gösterdiği bu muhteşem başarıdan dolayı çok mutluyuz, gururluyuz. Biliyor ve inanıyoruz da bugün iki takımımız da rakiplerini yenerek bizlere Türk finali izletecekler. İnşallah buradan kupayla dönmeyi umut ediyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Antalyalı, Belentepe'ye milli takım forması hediye etti.

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Dörtlü Finali'nde Türkiye saatiyle (TSİ) 18.00'de ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi ve İtalya'dan Umana Reyer, 21.00'de ise Galatasaray ve Fransa'dan Tango Bourges karşılaşacak. Kupa finali ise 7 Nisan'da yapılacak.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Başkonsolos Serdar Belentepe'in ziyaretinden görüntü

- Başkonsols Belentepe açıklama

- TBF Genel Sekreteri Serhan Antalyalı açıklama

- Forma hediye edilmesi

Detay görüntülerDHA-Spor Türkiye-Mersin Mustafa ERCAN

2022-04-05 18:04:47



