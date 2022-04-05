Tango Bourges - Galatasaray: 69-67



Mustafa ERCAN / BOURGES(Fransa), (DHA)SALON: Le Palais des Sports

HAKEMLER: Martin Vulic, Jelena Smiljanic, Mlasov Kalodjerovic

TANGO BOURGES: Elin Eldebrink 9, İlliana Rupert 9, Sarah Michel 8, Pauline Astier, Laetitia Guapo, Keisha Hampton 12, Eledie Godin 2, Alix Duchet 19, Kristen Mann 10

GALATASARAY: Kaela Davis, Melis Gülcan 1, Sude Yılmaz, Pelin Bilgiç 8, Kelsey Plum 21, Gizem Başaran Turan 2, Tina Krajisnik 19, Merve Aydın 3, Shante Evans 13

1'İNCİ PERİYOT: 17-18

İLK YARI: 32-38

3'ÜNCÜ PERİYOT: 49-56FIBA Kadınlar Avrupa Kupası (EuroCup Women) Fınal Four'un yarı finalinin ilk maçı Fransa'nın Bourges kentinde oynandı. Ev sahibi Fransız takımı Tango Bougres ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Maça Kaela Davis, Pelin Bilgiç, Kelsey Plum, Tina Krajisnik, Shante Evans 5'lisi ile başlangıç yapan Galatasaray, ilk periyotu bir sayı farkla 17-18 önde kapattı. İkinci periyot, Tango Bougres ve Galatasaray takımının birbirine üstlük sağlamak için verdiği mücadele 32-38 tamamlandı. Büyük mücadeleye sahne olan üçüncü çeyrek de 49-56 ev sahibi Tango Bourges'in üstünlüğü ile sona erdi. Son periyotu da kıran kırana mücadeleye sahne olan karşılaşmada Galatasaray bitimine 01:12 kala 65-64 önde olsa da Duchet'in 3 sayılık basketine engel olamadı: 67-65. Galatasaray, Kelsey Plum ile beraberliği yakalasa da Tango Bougres bitime 17 saniye kala durumu 69-67'ye getirdi ve sahadan galip ayrıldı.

Galatasaray, 7 Nisan Perşembe günü Çukurova Basketbol Kulubü Mersin Yenişehir Belediyesi ile üçüncülük için karşı karşıya gelecek. (DHA)DHA-Spor Türkiye-Mersin Mustafa ERCAN

2022-04-05 23:30:57



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.