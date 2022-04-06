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Belediye başkan yardımcısının aracına ateş açan 6 kişi tutuklandı

DHA

Belediye başkan yardımcısının aracına ateş açan 6 kişi tutuklandı


Mithat ÜNAL/ANAMUR (Mersin), (DHA)MERSİN´in Anamur ilçesinde Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Tuğrul´un aracına ateş açılması ve bir infaz koruma memurunun yaralanması olaylarına karışan 6 şüpheli tutuklandı.
Anamur'da 3 ay önce Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Tuğrul'un özel aracına av tüfeğiyle ateş açılması ve Ceza İnfaz Kurumu'nda görevli bir memurun yaralanması olaylarıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarma ve polis ortak çalışma yaptı. Kimliği tespit edilen şüphelilerin yakalanması için belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda S.G.Y., T.A., Ç.Y., V.Y., İ.R., H.D. ve A.A. gözaltına alındı.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 2 av tüfeği, 2 tabanca, 1 şarjör, 12 fişek ve dijital materyaller ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.G.Y., T.A., Ç.Y., V.Y., İ.R. ve H.D. tutuklandı, A.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Anamur Mithat ÜNAL
2022-04-06 12:39:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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