Yeşilovacık’ta yanan alanlar milyonlarca tohum ve binlerce fidanla yeniden yeşeriyor

– Mersin’in Silifke ilçesine bağlı Yeşilovacık Mahallesinde geçen yıl çıkan yangından küle dönen 3 bin hektar ormanlık alan, toprakla buluşturulan milyonlarca tohum ve binlerce fidanla yeniden yeşeriyor.

Mersin Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Silifke’nin Yeşilovacık Mahallesinde 29 Temmuz 2021 tarihinde çıkan orman yangınında zarar gören alanların yeniden ormanlaştırma çalışmalarında sona gelindi.

Silifke İşletme Müdürlüğü sınırlarındaki yangında 3 bin hektar ormanlık alan etkilendi. Orman Bölge Müdürlüğü, yaklaşık 8 ayda enkaz temizliği ve toprak işleme çalışmalarını tamamlayarak ekim ve dikim faaliyetlerine başladı. Şu ana kadar 12 ton kızılçam tohumu ile diğer türlerden yaklaşık 200 milyon adet tohum sahaya atıldı. Dikim yoluyla ise ağırlıklı olarak 21 bin adet kızılçam olmak üzere 200 bin adet fidan toprakla buluşturuldu.

Yeniden orman tesisi ve ağaçlandırma çalışmalarında, yangından etkilenen yerleşim yerlerinin etrafında, ileride muhtemel yangınlarda canlı bir çit vazifesi görecek yöreye uygun yangına dirençli türler olan 90 bin adet keçiboynuzu, 6 bin adet badem, 34 bin adet servi, 10 bin adet fıstıkçamı, 10 bin adet zakkum gibi gelir getirici türlerin dikimleri yapıldı.

Makineli arazi hazırlığı haziran ayında bitirilecek olan 630 hektar alanın fidan dikimleri ise önümüzdeki kasım ayında yapılarak, yanan alanlardaki tüm çalışmalar bitirilmiş olacak.

Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, önümüzdeki yangın sezonunda vatandaşların duyarlı olmalarını ve en ufak duman gördüklerinde 112 acil çağrı merkezini aramalarını istedi.

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