Tek katlı ev yangında küle döndü, yaşlı kadını komşuları kurtardı

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Okan ÇALIŞKAN/ TARSUS (Mersin), (DHA)MERSİN'in Tarsus ilçesinde tek katlı ev, çıkan yangında küle döndü. Evde yalnız yaşayan Behiye Cırık'ın (89) ise komşuları tarafından kurtarıldı.

Yangın, gece saatlerinde ilçeye bağlı Boğazpınar Mahallesi'ndeki tek katlı müstakil henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Yalnız yaşayan Behiye Cırık'ın evinden alevlerin yükseldiğini gören komşuları, yaşlı kadını evden çıkarıp, durumu itfaiyeye bildirdi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi, evi saran alevleri güçlükle söndürdü. Yangın sonrası ev kullanılmaz hale geldi.

Jandarma, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN

2022-04-07 01:06:58



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