Mersin'de ilaçlama çalışmaları hız kazandı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ekiplerince, sıcaklıkların artmasıyla birlikte il genelinde yürütülen yeşil aksam ilaçlama çalışmalarına hız verildiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilaçlama alanında titizlikle yürütülen çalışmalarla vatandaşların yaklaşan yaz aylarını rahat geçirmesi amaçlanıyor. Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte tatarcık, beyaz sinek, mucuk, yakağan gibi yeşil aksam kaynaklı zararlılarla mücadele eden ekipler, donanımlı personel ve araç gereçleri ile ilaçlama çalışmalarını yürütüyor.



“Vatandaşlarımızın yoğun kullandığı yerlerde yeşil alan ilaçlamalarını yapıyoruz”

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Temizlik Şube Müdürlüğünde saha denetim sorumlusu olarak görev yapan ziraat mühendisi Bülent Gül, “Yaz aylarının gelmesi ve hava sıcaklığının artmasıyla, rutin olarak devam etmekte olduğumuz yeşil aksam ilaçlama çalışmalarına tekrardan başlamış bulunmaktayız. Aralıksız, hız kesmeden çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.



Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte mevsimsel ve bölgesel olarak yeşil alan üzerinde yürüyen zararlı çeşitlerin baş göstermeye başladığını kaydeden Gül, şunları söyledi: “Özellikle çayır sineği dediğimiz yakarca, yakağan, mucuk, tatarcık dediğimiz bu tip zararlılar, yeşil aksamlarda üremelerini sürdürüp, buradan da vatandaşlarımızın yaşadığı yerlere doğru rahatsızlık teşkil etmektedir. Bunları önlemek için erken zamanda havanın ısınmasıyla beraber ilaçlama çalışmasına başladık. Bu şekilde il genelinde çeşitli noktalarda, sahiller, parklar, yeşil aksamlar, özellikle vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı sahil şeritlerimiz, sahil bandımız, parklarımız, bu tip yerlerde yeşil alan ilaçlamalarını yapıyoruz. Özellikle vatandaşlarımız sahilde, parklarda gönül rahatlığıyla oturup hizmetlerden faydalanabilecek, dinlenebilecek."

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