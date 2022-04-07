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Restoran ve Kafeler Dijitalleşiyor Projesinin eğitim tırı Mersin’de TESK ve Google.org iş birliğinde başlatılan ‘Restoran ve Kafeler Dijitalleşiyor Projesi’nin saha uygulaması çerçevesinde eğitim tırı Mersin’e geldi Proje ile hem eğitim tırında hem de sahada Mersin esnafına dijitalleşme konusunda bilgilendirme yapılacak Mersin ESOB Başkanı Dinçer: “Esnafın artık kendisini değiştirme; değişime ve dönüşüme ayak uydurması lazım”

İHA

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) ve Google.org iş birliğinde hayata geçirilen 'Restoran ve Kafeler Dijitalleşiyor Projesi'nin saha uygulaması çerçevesinde eğitim tırı Mersin'e geldi. Cumhuriyet Meydanında konuşlanan tırda, sektörde faaliyet gösteren esnafa eğitim verilmesinin yanı sıra sahada da işletmeler gezilerek bilgilendirme yapılacak.

Restoran ve Kafeler Dijitalleşiyor Projesinin eğitim tırı Mersin’de TESK ve Google.org iş birliğinde başlatılan ‘Restoran ve Kafeler Dijitalleşiyor Projesi’nin saha uygulaması çerçevesinde eğitim tırı Mersin’e geldi Proje ile hem eğitim tırında hem de sahada Mersin esnafına dijitalleşme konusunda bilgilendirme yapılacak Mersin ESOB Başkanı Dinçer: “Esnafın artık kendisini değiştirme; değişime ve dönüşüme ayak uydurması lazım”

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) ve Google.org iş birliğinde hayata geçirilen ‘Restoran ve Kafeler Dijitalleşiyor Projesi’nin saha uygulaması çerçevesinde eğitim tırı Mersin’e geldi. Cumhuriyet Meydanında konuşlanan tırda, sektörde faaliyet gösteren esnafa eğitim verilmesinin yanı sıra sahada da işletmeler gezilerek bilgilendirme yapılacak.
TESK ve Google.org işbirliğinde 3 gün önce Antalya’da başlatılan ‘Restoran ve Kafeler Dijitalleşiyor Projesi’nin ikinci durağı Mersin oldu. Proje çerçevesinde hazırlanan eğitim tırı, Cumhuriyet Meydanında yerini alırken, sektör esnafına eğitim verilmeye de başlandı. Projenin iki gün boyunca saha uygulaması gerçekleştirilecek Mersin ayağının açılışına, Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Talat Dinçer, esnaf odaları başkanları ile sektörde faaliyet gösteren esnaf katıldı.

“Esnafımızın dijital dünyaya hızla ayak uydurmasını amaçlıyoruz”
Açılışta konuşan Eğitmen Emrah Daştan, Restoran ve Kafeler Dijitalleşiyor Projesi ile ilgili bilgi verdi. Korona virüs pandemisiyle birlikte herkes evlerine kapanınca dijital ortamda satışların arttığını belirten Daştan, “Buradan yola çıkarak restoran ve kafe esnafımızın dijital dünyaya hızla ayak uydurmasını amaçlamak için Ticaret Bakanlığının öncülüğünde TESK ve Google bir araya geldi. Projeyle ‘esnafakademi.org’ eğitim portalı hayata geçirildi. ‘esnafakademi.org’ eğitim portalında ‘Dijital Pazarlama, Arama Motoru Pazarlama, Sosyal Medya Pazarlama ve Yeni Normalde Pazarlama’ eğitimleri bulunmaktadır. ‘esnafakademi.org’ adresinden portal kayıt oluyorsunuz; eğitim videolarını izliyorsunuz. Böylece temmuz ayında yapılacak çekiliş ile 100 adet tabletten birini kazanma şansı elde ediyorsunuz” dedi.

“Süreci hissettik ve Mersin’de ‘esnafseninle.com’ portalını kurduk”
Mersin ESOB Başkanı Talat Dinçer de pandemi süresince ticaretin büyük bir bölümünün dijitale kaydığına dikkat çekti. Bu süreçte yeni sektörlerin de ortaya çıktığını belirten Dinçer, kuryeliğin bir meslek dalı haline geldiğini söyledi. Bu gelişmelerin, alışverişin iş yerlerinden değil, dijital ortamdan yapılmasını hızlandırdığını vurgulayan Dinçer, esnafın da dijital ortama kayması gerekliliğinin ortaya çıktığını ifade etti. Dinçer, “Biz bunu Mersin'de zaten hissetmiştik. ‘esnafseninle.com’ portalını hazırladık. Bunu mobil sisteme taşıdık. Şu an Mersin'de 500 esnafımız kullanıyor. Tanıtımını da çok yakında esnafımızla beraber yapacağız” diye konuştu.

“’esnafseninle’, Türkiye’de şu an tek yazılım. Konfederasyonla bütünleştirme imkanımız var”
TESK’in de Google ile iş birliği içerisine girdiğini dile getiren Dinçer, “Konfederasyonda da ‘esnafakademi’yi kurduk. Google'un da imkanlarından ve vereceği fırsatlardan yararlanarak böyle bir proje gerçekleştirildi. İlk etapta kafeler ele alındı ama mesleklerimizin hepsinde bu sıkıntı var. Bu projeyi tüm mesleklere kaydırmak lazım. Belki ‘esnafseninle’ projemizi ileride konfederasyonla bütünleştirme imkanımız da var, çünkü ‘esnafseninle’ şu an Türkiye'de esnaf camiasında tek yazılım” ifadelerini kullandı.

“Esnafın artık kendisini değiştirme; değişime ve dönüşüme ayak uydurması lazım”
Artık alışverişin şeklinin değiştiğine ve her şeyin dijitale kaymaya başladığına işaret eden Dinçer, dükkanlarda yapılan satışların çok daha büyük bölümünün dijital ortamlarda gerçekleştiğini söyledi. Esnafın da artık kendisini değiştirme; değişime ve dönüşüme ayak uydurması gerektiğinin altını çizen Dinçer, “Bunun önünü de bizim açmamız lazım. Bu proje de bunun ayağından bir tanesi. Bizler de artık bu olayın içerisinde yer alacağız. Bundan kaçamıyoruz artık. Dijital ortamdan kaçma imkanımız ve şansımız yok. Buna ayak uyduracağız. İş yerlerimizde de dijitalleşmeyle birlikte gelen tüm yenilikleri gerçekleştirmemiz lazım” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından katılımcılara eğitim tırında “Dijital Pazarlama, Arama Motoru Pazarlama, Sosyal Medya Pazarlama ve Yeni Normalde Pazarlama” eğitimleri verildi.

Proje hakkında
Proje çerçevesinde 20 ilde eğitim tırı ile esnafa eğitim verilecek. Restoran ve Kafeler Dijitalleşiyor Projesi ile Türkiye’deki restoran ve kafelerin dijital dünyada daha görünür ve rekabetçi hale gelmelerini sağlamak ve gelirlerini artırmak amacıyla çevrimiçi ve çevrimdışı eğitim programı tasarlandı. Dijital beceri eğitimlerine yönelik oluşturulan www.esnafakademi.org eğitim portalı oluşturuldu.
Kullanıcının ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilebilen bir öğrenme deneyimi sunan esnafakademi.org eğitim portalı ile sektör esnafı hemen hayata geçirebilecekleri pratik önerileri öğreniyor. Eğitimler çerçevesinde işletmelerin haritalara kayıt süreçleri, doğru yemek fotoğrafları için ipuçları, dijitalde promosyon ve kampanya, müşteri yorumlarını yanıtlama gibi başlıklarda eğitimler bulunuyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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