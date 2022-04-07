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Başkan Gültak, ‘Roman Köyü’ kurmak için kolları sıvadı Roman vatandaşların sesi Radyo Romano Vast’a konuk olan Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, yer buldukları takdirde bir Roman Köyü kuracaklarını söyledi Gültak: “Akdeniz Belediyesi Roman Evi yakında açılıyor”

İHA

Başkan Gültak, ‘Roman Köyü’ kurmak için kolları sıvadı Roman vatandaşların sesi Radyo Romano Vast’a konuk olan Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, yer buldukları takdirde bir Roman Köyü kuracaklarını söyledi Gültak: “Akdeniz Belediyesi Roman Evi yakında açılıyor”

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, Roman vatandaşlar için bir ‘Roman Köyü’ kurma projeleri olduğu söyledi. Konuya ilişkin Ankara nezdinde yaptığı girişim ve görüşmelerin devam ettiğini belirten Gültak, belediye tarafından kiralanan müstakil bir evi de Roman Evi’ne dönüştüreceklerini ifade etti.
Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Gültak; “8 Nisan Dünya Romanlar Günü” vesilesiyle Mersin’de internet üzerinden yayın yapan ve Türkiye’nin ilk Roman radyosu olan ‘Radyo Romano Vast’ta hazırlanan ‘Şukar Gündem’ programının konuğu oldu. Canlı yayınlanan programda; Sibel Gelbul, Hakan Koçman ve Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Ali Daylam ile sohbet edip soruları yanıtlayan Başkan Gültak, Akdeniz’de 3 yıl içinde hayata geçen hizmetleri, ilçeyi değiştirip dönüştüren proje ve yatırımları anlattı. Seçilip göreve geldiği ilk günden itibaren barışı, huzuru, kardeşliği ve sevgi ortamını hakim kılmak için mücadele ettiğinin altını çizen Gültak, sonrasında hizmet, proje ve yatırımlarla geçmişte ihmal edilen Akdeniz sakinlerinin makûs talihini değiştirdiklerini söyledi.

“8 Nisan, Cumhurbaşkanımızın genelgesi ile ülkemizde Romanlar Günü ilan edildi”
Gültak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 8 Nisan’ın, Türkiye’de ‘Romanlar Günü’ olarak kutlanması yönünde yayınladığı ve Resmi Gazetede yayımlanan genelgesini anımsatarak, “Cumhurbaşkanımız bu genelgesiyle tarihe çok önemli bir not düşmüştür. Gerçekten de ülkemiz açısından çok önemli bir başlangıçtır. Cumhurbaşkanımızın ayrıca milletvekili seçimlerinde de Roman adaylara sıralamada önemli yerler verdiğini, bu konuda ciddi çalışmalar olduğunu da biliyorum. Ben de bu vesileyle 8 Nisan Dünya Romanlar Gününü tebrik ediyorum” dedi.

“Roman Köyü kurmak için arazi arayışlarımız sürüyor”
Roman vatandaşların ağırlıklı olarak yaşadığı Turgut Reis Mahallesinin de kentsel dönüşüm projesinde yer aldığını, yasal ve bürokratik sürecin devam ettiğini kaydeden Başkan Gültak, vatandaşların mağdur olmamaları için hazine arazisi arayışlarının sürdüğünü belirtti. Gültak, “Aslında, bir ‘Roman Köyü, bir ‘Roman Mahallesi’ yapabilir miyiz diye de kafamızda jimnastik yapıyoruz. Konuyu TOKİ yetkilileri ile görüştüm, onlar da olumlu baktılar. Konuyu Ankara’ya taşıdım, Cumhurbaşkanımıza da aktardım ve olumlu baktılar. Ancak öncelikle yer bulunması lazım. Bu sağlandığı takdirde hızlı bir şekilde projeyi de başlatacağız” diye konuştu.
Kentsel dönüşüm projelerinde en önemli konunun, hiçbir vatandaşın mağdur edilmemesi ve kültürlerinin korunması olduğunun altını çizen Gültak, Roman vatandaşların da bir araya gelip konuyu tartışıp ne istediklerini ifade edebilmelerinin önemli olduğunu ifade etti.

“Akdeniz Belediyesi Roman Evi yakında açılıyor”
Turgut Reis Mahallesinde bahçeli müstakil bir evi kiraladıklarını ve burayı Roman Evi’ne dönüştüreceklerini belirten Gültak, evin restorasyonunun bittiğini, iç dizaynı ve tefrişatının sürdüğünü anlatarak, “Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz bünyesinde gerçekleştirdiğimiz bu projedeki en büyük amacımız, Roman kültürünü yaşatmak ve geleceğe taşımak. Roman kardeşlerimizin, Roman derneklerinin gelip bu evde etkinliklerini yapabilmelerini sağlayacağız. Roman kadınlar dikiş, nakış ve atölye çalışmalarıyla meslek öğrenecek ve ürettiklerini satabilecek. Çocuklar için kreş olacak. Halk Eğitim’den de destek alacağız. İç dizaynı bittikten sonra Roman Evimizin açılışını Roman kardeşlerimizle birlikte yapacağız” ifadelerini kullandı.
Mersin’de daha önce böyle bir projenin olmadığını da kaydeden Gültak, bu anlamlı hizmeti ilk kez hayata geçirmekten gurur ve mutluluk duyduğunu vurguladı.

“Kadınlar bana inandı ve güvendi”
Yerel seçimi; Akdenizli annelerin, kadınların desteğiyle kazandığını ifade eden Gültak, “Akdenizli kadınlar, benim sunduğum vaatlerin, söz verdiğim hizmetlerin gerçekliği olduğuna ve bütün bu projeleri de gerçekleştirebileceğime inandıkları için beni tercih edip seçtiler. Akdeniz’de yaşanan insanlık dramını çözdüğümüze inanıyorum. Akdeniz artık terör veya uyuşturucu ile değil, kardeşliği, barışı ve hizmetleri ile anılacak. Kadın mutlu ise tüm aile ve bütün toplum da mutlu olur. Biz bunu sağlamaya çalıştık, başardığımıza da inanıyorum” şeklinde konuştu.

“İnsanlarımızı, devletin ve yerel yönetimlerin imkanlarıyla buluşturduk”
Hayata geçirdikleri sosyal ve kültürel etkinlik ve faaliyetlerle geçmişte unutulup adeta kaderine terk edilen insanların yeniden hayata bağlanmasını sağladıklarını söyleyen Gültak, “İnsanlarımızı, devletin ve yerel yönetimlerin imkanları ile buluşturduk. Hayatında hiç denize gitmeyen anneleri ve çocukları denizle buluşturduk, kimi zaman da onları kamplara, tarihi ve turistik yerlere götürdük. Türk, Kürt, Arap, Alevi veya Roman; tüm insanlarımıza eşit davranıyor, herkese eşit hizmet veriyoruz” dedi.

“Mersin’de, 20 yıldır sözde kalan kentsel dönüşüm projelerini başlattık”
Türkiye’de, işçi çıkarmayan ender belediye başkanlarından biri olduğunun da altını çizen Başkan Gültak, Mersin’de şu an işçilerine en yüksek maaşı ve özlük haklarını veren belediyelerden biri olduklarını ifade etti. Başkan Gültak; Mersin’de en az 20 yıldır kentsel dönüşümün konuşulduğunu ancak somut hiçbir adım atılmadığını söyleyerek, “Ama biz projeyi başlattık. Sık sık Ankara’ya giderek, devletin ve TOKİ’nin imkanlarını arkamıza aldık. Çay Mahallesini bitirdik, yakında Barış Mahallesinde kentsel dönüşüm için temel atıyoruz. Çünkü bu şehirde o kadar çarpık bir yapılaşma var ki, bu kenti bu şekilde ne lojistik kenti ne de turizm kenti yapabiliriz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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