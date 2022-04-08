Büyükşehir Belediyesinden iş kazası tatbikatı

Mersin Büyükşehir Belediyesine ait yol asfalt şantiyesinde ‘iş kazası’ tatbikatı gerçekleştirildi. Gerçek yaşamdan alıntılanan bir kazanın canlandırıldığı tatbikatta işçilere, kaza anında yapılması gerekenler ve ilk yardım müdahaleleri anlatıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, iş kazası tatbikatı, Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesine bağlı İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi. Mersin’de belediyeler arasında ilk olan tatbikatta işçilere, muhtemel bir kaza anında yapılması gereken müdahaleler gerçek yaşamdan bir kazanın canlandırılmasıyla anlatıldı.

Senaryo gereği, şantiye sahasında çalışan bir işçinin ayağına kilit taşı düştü. Mesai arkadaşları acı içinde kıvranan arkadaşlarına birimde bulunan ilk yardım görevlisi ile birlikte ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. İşçiler, ardından 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ambulans çağırdı. Ambulans kısa sürede olay yerine gelerek yaralı işçiyi hastaneye götürdü.



“Amaç; bir iş kazası olduğunda nasıl davranılacağının farkındalığını oluşturmak”

İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürü Levent Muştu, 6331 İş Sağlığı Güvenliği Yasası çerçevesinde her yıl yangın tatbikatı yaptıklarını, ancak bu yıl Mersin’de belediyeler nezdinde ilk kez iş kazası tatbikatı gerçekleştirdiklerini söyledi. Amaçlarının, iş kazalarını önlemek olduğunu ifade eden Muştu, “Buradaki amaç; iş kazalarını önlemek ve bir iş kazası olduğunda nasıl davranılacağının farkındalığını oluşturmak. Arkadaşlarımız da senaryoyu çok iyi gerçekleştirdiler. Bu anlamda da gerçekten güzel bir sonuç elde etmiş olduk. İşçiler oldukça memnun kaldılar. Zaten İş Sağlığı Güvenliği Şube Müdürlüğünün temel amacı; iş kazalarının önlenmesi ve yeni meydana gelecek kazaların farkındalığını oluşturmaktır. Biz de bunu gerçekleştirdik” dedi.



“Nasıl ilk yardımda bulunacağımızı pekiştirmek adına çok iyi bir etkinlik oldu”

Saha sorumlusu Yusuf Kurultay da tatbikatın kendileri açısından olumlu geçtiğini belirterek, “En azından işçilerin çalışırken daha dikkatli olması gerektiği bir kez daha vurgulandı. Örnek olarak yaptığımız tatbikatın çok olumlu geçtiğini düşünüyorum” diye konuştu.

Tatbikatı izleyen işçilerden Berat Gülmez ise “Bu tür tatbikatlar bizim gibi şantiye sahasında çalışan elemanlar için çok önemli. Çok güzel geçti. Bilgi kazandık” ifadelerini kullandı.

İşçilerden Gökhan Kelleci de “Bugünün bize kazandırdığı en önemli şeylerden birisi ilk yardımın ve iş güvenliğinin bizim için ne kadar önemli olduğu. Sahada çalışan insanlar olduğumuz için malum tehlikeli bir iş sektöründe yer almaktayız. Bizim için hem bilgilendirici hem de bu tarz problemlerle karşılaşırsak nasıl müdahale edeceğimiz ve nasıl ilk yardımda bulunacağımızı pekiştirmek adına çok iyi bir etkinlik oldu” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.