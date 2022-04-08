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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yenice Kurs Merkezindeki öğrenciler 'Kitobüs'le tanıştı

İHA

Yenice Kurs Merkezindeki öğrenciler 'Kitobüs'le tanıştı

Mersin Büyükşehir Belediyesinin Tarsus’a bağlı Yenice Mahallesi’ndeki Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi’nden destek alan öğrenciler, belediyenin gezici kütüphanesi “Kitobüs”le tanıştı.
Büyükşehir Belediyesinin 2 yıl önce eğitime başlayıp bu yıl Yaşar Bayboğan Eğitim Merkezi adıyla modern yapıya kavuşturduğu kurs merkezindeki öğrenciler, Büyükşehirden aldıkları destekle LGS’ye hazırlanıyor. Mersin’in doğu girişinde yer alan Tarsus’a bağlı Yenice Mahallesi’ndeki öğrenciler kısıtlı olanaklara rağmen kitap okuma tutkusunu sürdürüyor. ‘Kitobüs’ adıyla kentin mahallelerini gezen Büyükşehirin gezici kütüphanesi, direksiyonunu bu defa Yenice istikametine çevirdi. Kurs merkezinde Kitobüs’le karşılaşan minikler, gözlerindeki mutluluğu gizleyemedi. İlk kez kitap dolu bir otobüs gören öğrencilere ‘Mersin’i Tanıyoruz’ kitabı da hediye edildi.
Yenice Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi Sorumlusu Okan Aslan, yaklaşık 250 öğrencinin Yenice’deki kurs merkezinden destek aldığını belirtti. Gezici kütüphaneden de bahseden Aslan, “Burada öğrencilerimize kütüphane sevgisini aşılamak, onlara kitap okumanın ne kadar kıymetli olduğunu göstermek istiyoruz. Bu fikri çocuklarımızla paylaştığımızda çok heyecanlandılar. Burası biraz arka planda kaldığı için bu noktada gezici kütüphanemizi büyük bir heyecanla karşıladılar. Burada edindikleri bilgilerin bundan sonraki hayatlarında da onlara ışık tutacağını umuyorum” dedi.
Mersin Şehir Tiyatrosu’nun tiyatro sanatçılarından Mahir Okdemir de çocuklara gezici kütüphanede bazı bilgiler verdi. Çocukların gezici kütüphaneyi çok sevdiğini vurgulayan Okdemir, “Çocukların kütüphaneyi tanımaları, sevmeleri ve kütüphane ahlakı ile etiğini öğrenmeleri için bir tanıtım yapmak üzere buradayız. Çocuklara kütüphanenin tarihçesini anlattık. Dünya üzerinde kütüphanenin geçirdiği serüvenden ve kütüphane tarihinde hangi noktaların önemli olduğundan bahsettik. Kimlerin bu yolda mühim dokunuşlar yaptığını anlattık. Çocuklar çok memnun kaldılar. Yenice gibi Mersin’in merkezden uzak birçok yerleşim yerindeki çocukların kitaplara ne kadar ilgili, alakalı ve muhtaç olduklarını gördük” diye konuştu.
Çocuklardan Çınar Özdemir ise mahallelerinde ilk kez bu tarz bir otobüs gördüğünü belirterek, “Elimden geldiğince okumaya çalışıyorum. Bugün burada Mersin Büyükşehir Belediyesi’nden gelen gezici kütüphaneyi gezdik. Hayatımda ilk kez burada böyle bir şey gördüm. Çok güzeldi. Şu an bir otobüsün içindeyim ve her tarafında kitaplar var. Burada kütüphanenin nasıl bir yer olduğunu anlattılar. Kitaplardan bahsettiler” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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