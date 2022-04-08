Demir sopalı kavgaya karışan 7 Suriyeliye sınır dışı

Nisa ile ilgili ihmal iddiası

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Soner AYDIN/ MERSİN, (DHA)MERSİN'de, iki grup arasındaki demir sopalı kavgaya karıştıkları tespit edilen 7 Suriyeli, sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Olay, 4 Nisan'da Akdeniz ilçesine bağlı Hal Mahallesi 6092 Sokak´ta meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. Tarafların birbirlerine demir çubuklarla saldırdığı kavga, ihbarla gelen polis ekiplerinin müdahalesiyle sona erdi. Kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlatan polis, 7 Suriyeliyi adreslerine düzenlenen baskınla yakaladı. İfadelerinin ardından sınır dışı işlemleri tamamlanan Suriyeliler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü´nce Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Akdeniz Soner AYDIN

2022-04-08 11:52:32



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.