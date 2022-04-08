Toroslar'da Ramazan eğlencesi neşe içinde geçiyor

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi tarafından her akşam ilçenin farklı bir mahallesinde düzenlenen iftar programları, 7’den 70’e herkesin büyük ilgisini görüyor.

İftar sofralarına aileleriyle beraber katılarak keyifli vakit geçiren çocuklar, iftar sonrasında başlayan KaragözHacivat, Meddah, sihirbaz gösterisi ve İbiş’e kadar birçok etkinliğin yer aldığı Ramazan Panayırında doyasıya eğleniyor. Geleneksel Türk gölge oyunu olan KaragözHacivat gösterisi çocukları kahkahaya boğarken, drama eğitiminin de verildiği etkinliklerde hünerlerini sergileyerek sahnenin tozunu yutan çocuklar, sihirbaz gösterisine de eşlik ediyor.



Başkan Yılmaz, çocukların coşkusuna ortak oluyor

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz da çocukları etkinliklerde yalnız bırakmıyor. Geleneksel oyunlar ve sihirbaz gösterisinin karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen çocukların kahkahaları, iftar programlarının neşesi oluyor. Sihirbazın gösterilerine dahil olan çocuklar, küçük illüzyon hareketleri yapmayı da öğrenerek bu heyecanı deneyimliyor. Çukurova ve Çağdaşkent mahallelerinde yapılan iftar programında da çocukların coşkusuna ortak olan Başkan Yılmaz, “Sizler bizim geleceğimizsiniz. Sizlerin yüzünü daha çok güldürmeye, sanatsal ve kültürel etkinliklerle buluşturmaya devam edeceğiz. Geleneksel Ramazan eğlencelerimiz ile de sizlerin hatıralarında güzel anılar bırakmak istedik” dedi.

Tüm hemşehrilerinin Ramazan ayını da tebrik eden Yılmaz; “Ramazan’ın huzurunu, hep beraber birlik ve beraberlik içinde yaşamak ayrı bir güzellik. Sizlerle kucaklaşmak ve soframızı paylaşmak amacıyla iftar programımızda buluşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Allah, tuttuğunuz oruçları, yaptığınız ibadetleri kabul eylesin. Birliğimiz ve beraberliğimiz daim olsun” ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinleri de eski Ramazan eğlencelerinin yaşatılması amacıyla düzenlenen etkinliklerden dolayı Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz’a teşekkür etti.

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