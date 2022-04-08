Gültak, Seçer’den Akdeniz için pozitif ayrımcılık istedi

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, Akdeniz ilçesine yapılmak istenen hizmet ve projelerin engellenmemesini isteyerek, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’e seslendi ve “Akdeniz için pozitif ayrımcılık istiyorum” dedi.

Akdeniz Belediye Meclisi, nisan ayı ikinci birleşimini Mustafa Gültak başkanlığında belediye konferans salonunda yaptı. Toplantıda, Yeni Mahalledeki Hüseyin Okan Merzeci Parkı içinde yer alan prefabrik yapının, Türkiye Sakatlar Derneği Şube Başkanlığı ile Mersin Engelliler Gençlik Spor Kulübü Derneğine 5 yıl süre ile bedelsiz tahsisi ile ilgili komisyon kararı, meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edildi. Yine Nusratiye Mahallesi 23 Evler Parkı içinde bulunan ve belediyenin yaptığı Kültür Evinin de ‘Muhtarlık Binası’ ve ‘Kültür Evi’ olarak kullanılması şartıyla Nusratiye Mahalle Muhtarlığına 3 yıl bedelsiz tahsisi oy birliği ile kabul edildi.



“Yapılan bir satış değil, trafo için imar planı değişikliği”

Mecliste, Nusratiye Mahallesi 560 ada 84 ve 96 numaralı parseller ile ihdasen oluşan 705 metrekarelik alanın yasalara göre trafo merkezi yapılmak üzere TEİAŞ’a satışı için belediye encümenine satış yetkisi verilmesiyle ilgili konu da görüşüldü. Komisyonlardan oy birliği ile geçen gündem maddesi, meclis üyelerinin tartışmalarının ardından yine oy birliği ile kabul edildi.

Konuyla ilgili tartışmalar üzerine değerlendirme yapan Başkan Gültak, “Bu bir satış belgesi değildir. Bu, bir trafo yenileme işi için imar planı düzenlemesidir. Eğer bu trafo yenilenmezse bulunduğu bölgedeki esnafımız ve insanlarımız zarar görecektir. Artı Büyükşehir Belediye Başkanımızın göz bebeği gibi önemsediği Metro Projesi atıl kalacaktır, çünkü bölgede voltaj gücü 170’in altında. TEİAŞ, devlet ve kamu kuruluşudur. Fakat o zaman ret veren arkadaşlar, kamuya yapılacak hizmeti reddettiniz. Satış falan yok. Akdeniz, sadece benden değil, tüm meclis üyelerinden de hizmet bekliyor” diye konuştu.



“Akdeniz’de yaşayan insanlarımıza hizmet gitmesini engelliyorsunuz”

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’e de seslenen Gültak, “Akdeniz Belediyesi sınırları içerisinde yoğun oy aldınız. Buradaki insanlar hizmet bekliyor. Akdeniz Belediyesinin önünü tıkamakla Akdeniz’de yaşayan insanlarımıza hizmet gitmesini engelliyorsunuz. Büyükşehir Belediye Başkanı olarak, Akdeniz ilçesi hayrına pozitif ayrımcılık yapın. Farazi konuşmuyorum, yapılanlar doğru değil. İnsanların kaderi ile oynamayın. ‘Asfalt yapacağız’ dedik, yaptırmıyorsunuz. Borçlanmayı da o yüzden istedik. Trafo yeri satma yok, hizmet gelecek, ‘Yok’ diyorsunuz. Böyle siyaset olmaz. Akdeniz için pozitif ayrımcılık istiyorum. Ortada satış yok, imar planına ret var. Niye imar planı yaptığımızı da belgeliyoruz. İmar uygulamasıyla arazi kazanıyoruz. Dolayısıyla siz bunu da engellemiş, geciktirmiş oldunuz” ifadelerini kullandı.

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