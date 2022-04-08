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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tarsus'ta yerli ve milli yağlık ayçiçek tohumu ekildi

İHA

Tarsus'ta yerli ve milli yağlık ayçiçek tohumu ekildi

Tarsus Belediyesi, tarımsal gelişimi desteklemek ve kırsal kalkınmayı sağlamak amacıyla yerli ayçiçeği tohumlarını toprakla buluşturmaya devam ediyor. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü koordinesinde sürdürülen ayçiçek ekimi, son zamanlarda yağ fiyatlarında fahiş artışa binaen çiftçiler ve üreticilere destek olmak amacıyla sürdürülüyor.
Tarsus Belediyesi, yerli üretim ayçiçeği tohumlarını toprakla buluşturma hamlesini, Damlama Mahallesi'nde gerçekleştirdi. Ülkede özellikle son zamanlarda yağ fiyatlarındaki artış sebebi ile ayçiçek ekiminin önemi arttı. Bu kapsamda Tarsus Belediyesi, çiftçilere destek vermek ve tarımsal üretime teşvik etmek amacıyla Damlataş Mahallesinde üretici Ali Zümber’in arazisinde 7 dönümlük bölgeye yerli ve yağlık ayçiçek ekimi gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen tohum ekimine, Tarsus Belediye Başkan yardımcıları Osman Polat, Sıtkı Dev, Aydın Polat, Tarsus Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürü Nadir Ernariçi, ziraat mühendisi Derya Özer ile Mehmet Özer, Damlama Mahallesi Muhtarı Celil Köse ve üretici Ali Zümber katıldı. Ülkede stratejik öneme sahip olan yağ eksiğini kapatmanın ve artan fiyatlar sebebiyle ayçiçek ekiminin önemine değinen Tarsus Belediye Başkan Yardımcısı Osman Polat, "Tarsus Belediyemizin çiftçilerimize verdiği destek kapsamında yine bir üreticimizin, çiftçimizin tarlasındayız. Burada bugün yerli çeşidimiz ayçiçek tohumunun ekimini yapıyoruz. Çeşidimiz özellikle hastalıklara dayanıklı, yağ oranı yüksek ve erkenci bir çeşidimiz. Çiftçimizi desteklemek özellikle Belediye Başkanımız Haluk Bozdoğan’ın üzerinde hassasiyetle durduğu konuların başında geliyor. Meclis kararı da alındı, yakında 10 dekar ve altında olan çiftçimize dekar başına 150 lira gibi bir maddi destek ayrıca bunun yanında gübre desteğimiz, tohum desteğimiz sürekli devam ediyor. Sadece ayçiçeği ile sınırlı değil. Buğdayda özellikle sözleşmeli çiftçi modeliyle çok ciddi çalışmalarımız oldu ve devam etmekte. Yaklaşık 300’e yakın çiftçimize buğday desteği sağladık. Çiftçilerimize desteklerken özellikle şunda dikkat ediyoruz. Günümüze baktığınız zaman bir kriz var. Artan fiyatlar özellikle gıda konusunda çok ciddi kriz var. Biz çiftçimize bir tohumu ulaştırırken onu desteklerken aynı zamanda piyasaya da bakıp bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yağ fiyatları ciddi anlamda artış gösterdi. Fiyatlara kafa tutmuyoruz ama çiftçimizi destekleyerek en azından bir nebzede olsun hem çiftçimizin kazanmasını hem de piyasadaki bu dalgalanmanın bir yerde minimuma düşmesine katkı sağlıyoruz’’ dedi.
Tarlasına yağlık ayçiçeği ekimi yapılan çiftçi Ali Zümber ve Damlataş Mahallesi Muhtarı Celil Köse ise "Belediyemiz bize siz yeter ki ekin diyor ve her türlü desteği sağlıyor. Bugün ayçiçeği ekimi yapıldı ve desteklerini bizden hiç esirgemediler. Belediye Başkanımız Haluk Bozdoğan’a teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

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