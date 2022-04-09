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Mersin polisi, suça ve suçluya göz açtırmıyor Mersin Emniyet Müdürlüğü, Mersinlilerin barış, huzur ve güven içerisinde yaşamaları için 7/24 ara vermeden çalışarak, suçla ve suçlularla mücadele ediyor Mersin Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 607 kadın polis de gerek sahada gerek içeride Mersinlilerin huzuru için ter döküyor

İHA

Mersin polisi, suça ve suçluya göz açtırmıyor Mersin Emniyet Müdürlüğü, Mersinlilerin barış, huzur ve güven içerisinde yaşamaları için 7/24 ara vermeden çalışarak, suçla ve suçlularla mücadele ediyor Mersin Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 607 kadın polis de gerek sahada gerek içeride Mersinlilerin huzuru için ter döküyor

Mersin Emniyet Müdürlüğü, Mersinlilerin barış, huzur ve güven içerisinde yaşamaları için 7/24 ara vermeden çalışarak, suça ve suçluya göz açtırmıyor. Emniyet Müdürlüğü bünyesinde her geçen gün sayıları artan kadın polis memurları da sahada suçlularla gecegündüz mücadele ediyor.
10 Nisan’da Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177’nci yılını kutlamaya hazırlanan Mersin polisi, son yıllarda yaptığı atılım ve çalışmalarıyla göz dolduruyor. Özellikle narkotik suçlarla mücadelede son yıllarda büyük başarılara imza atan Mersin Emniyet Müdürlüğü, suç ve suçluyla mücadeleye aralıksız devam ediyor.

607 kadın polis Mersinlilerin huzuru için ter döküyor
Mersin Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 607 kadın polis de gerek sahada gerek içeride Mersinlilerin huzuru için ter döküyor. Hemen hemen tüm birimlerde görev alan kadın polislerden kimi motosikletiyle kent trafiğine yön verirken kimi de motorize Yunus ekipleriyle birlikte sokak sokak suç ve suçlu kovalıyor. Narkotik, Terörle Mücadele ve Asayiş birimlerinde canla başla çalışan kadın polisler de Mersin’in ve Mersinlilerin güven içinde yaşamlarına devam etmeleri için çaba harcıyor.

Asayiş uygulamasında göz doldurdular
Mersinlilerin güven içerisinde yaşamalarını sağlamak adına gecegündüz çaba harcayan İl Emniyet Müdürlüğü, 10 Nisan Polis Gününün hemen öncesinde de birçok birimden polisle asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Kentin en işlek bulvarlarından biri olan Adnan Menderes Bulvarında Beşiktaş Meydanı önünde gerçekleştirilen asayiş ve yol kontrol uygulamasına, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Motosikletli Polis Timleri (Yunus) katıldı.
Uygulamada, seyir halindeki araçlar durdurularak, sürücüleri ve yolcuların üst aramaları, araçta arama, kimlik ve plaka sorgulama gibi işlemler gerçekleştirildi. Uygulamaya, Köpek Eğitim Merkezi (KEM) polisleri de dedektör polis köpeği ile katılarak, araçlarda uyuşturucu madde araması yaptı.
Asayiş uygulamasına katılan kadın polisler de gerek araç içi arama gerek trafik kontrol çalışması yaparak, göz doldurdular.

“Polis olmak çocukluk hayalimdi. İnsanlara dokunmanın iyi bir yolu olarak gördüm”
Asayiş uygulamasına katılan kadın polisler, gönül verdikleri polisliğin heyecanını ve duygularını İHA muhabiri ile paylaştılar.
2019 yılında Mersin Emniyet Müdürlüğünde göreve başlayan Komiser Yardımcısı Kıymet Tıraş, yaklaşık 3 yıldır Personel Şube Müdürlüğünde çalıştığını söyledi. Komiser Yardımcısı Tıraş, “Polis olmak gerçekten çocukluk hayalimdi. Bir polis, bir çevik kuvvet ya da bir Yunus gördüğümde öyle heyecanlanırdım ki, o heyecanım polisi gördüğümde hala geçmedi; geçeceğini de çok düşünmüyorum. İnsanlara dokunmanın iyi bir yolu olarak gördüm polisliği. Tanımadığınız bir insandan dua almak ya da ‘Allah polisi, askeri korusun; onlardan razı olsun’ diye bir dua alıyorsunuz ki, bu zaten her şeye bedel” dedi.

“Polisliği şahadete daha yakın bir meslek olduğu için seçtim”
“Ben polisliği biraz da şahadete daha yakın bir meslek olarak gördüğümden ötürü bu mesleği seçtim. İnşallah Allah onunla da nasiplendirir diye düşünüyorum” diyen Tıraş, polisliği herkese önerdiğini vurguladı. Tıraş, “Evet, çok zorlu bir süreç ama içten gelerek, severek yapıldığı sürece bir zorluğu kalmıyor. Sonunda eve gittiğinizde ‘ben bugün bu işimi çok iyi yaptım’ diye rahatça uyuyabiliyorsunuz. Vicdanınız rahat oluyor” diye konuştu.

“Önemli olan gönlünü vermek, bu mesleği severek yapmak”
İl Emniyet Müdürlüğü Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Komiser Yardımcısı Ayşegül Karaduman da 4 yıldır görev yaptığını belirtti. Komiser Yardımcısı Karaduman, “Kadın olmak, erkek olmak bu meslekte önemli değil; önemli olan gönlünü vermek, bu mesleği severek yapmak. Kadın olarak tabi ki zorlukları var ama bu mesleği severek, isteyerek yaparsak bütün zorlukların üstesinden geldiğimizi düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“Cephane ıslanmasın diye kazağını çıkarıp üzerine örten bir neslin torunlarıyız biz”
Türk tarihindeki kadın kahramanlardan örnek veren Karaduman, “Kurtuluş Savaşı kadın kahramanlarımızdan Nezahat Onbaşı, annesini kaybettikten sonra 70’inci alaya katılıp Milli Mücadelede yer almıştır. Aynı şekilde Kurtuluş Savaşı kadın kahramanlarımızdan Şerife Bacı, Kastamonu’da yaşlı kadınlar ve erkeklerle birlikte cephaneyi Ankara'ya kadar taşımıştır. Cephane ıslanmasın diye kazağını çıkarıp cephanenin üzerine örten bir neslin torunlarıyız biz. Yine Halime Çavuşumuz var bizim. Halime Çavuş, sırf Kurtuluş Savaşı'na katılabilmek için erkek kılığına girmiştir, saçlarını kazıtmış ve tıraş olmuştur. İnebolu'dan Ankara’ya, Ankara'dan da Sakarya'ya cephane taşımıştır. Yakın tarihimizde de 15 Temmuz hain darbe girişiminde dik durarak canını feda eden 11 kadın kahramanımız var. Bunlardan 7’si özel harekattır. Bunun için bu mesleğe gönül vermek, bu mesleği sevmek, vatanımız, milletimiz için, bayrağımız için ve birlik ve beraberliğimiz için aşkla, sevgiyle yapıyorum bu işi” dedi.

“Üniformayı zaten çocukluktan beri gören biriyim”
Emniyet Müdürlüğü Hukuk İşlerinde çalışan Komiser Yardımcısı Kevser Uygun Yaşar ise yaklaşık 3 yıldır mesleğin içinde olduğunu söyledi. Babası asker olduğu için polisliğe de biraz aşina olduğunu dile getiren Yaşar, “Aslında ilk başta polislik gibi bir hayalim yoktu ama zaman içinde oluşmaya başladı. Bir de üniformayı zaten çocukluktan beri gören biriyim. Evin içinde bir silahın, bir askerin, sürekli göreve giden birinin olması farklı duygular. Çekirdekten yetişme gibi bir şey oluyor bizimki de” diye konuştu.

“Asla hayallerinizden vazgeçmeyin. Erkeklerin yaptığı her şeyi biz de yapabiliriz”
Yaşar, hayalinde polis olmak yatan kızlara da “Asla hayallerinizden vazgeçmeyin. Erkeklerle aynı eğitimi aldık, onlar yapabiliyorsa biz de yaparız. Şu an ben yapıyorum, bir örneğim ve bir çok insan var; kadın emniyet müdürleri, emniyet amirleri, komiser, polis memurları. Erkeklerin yaptığı her şeyi biz de yapabiliriz” mesajını verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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