Mersin'de renkli Romanlar Günü etkinliği

Mersin Büyükşehir Belediyesi, her sene olduğu gibi bu yıl da Dünya Romanlar Günü’nde kentte yaşayan Roman vatandaşlar için hem kentin sokaklarında hem de Kongre ve Sergi Sarayı’nda dans ve müzik dolu anlamlı etkinliklere imza attı.

Mersin’de yoğun olarak Akdeniz ilçesi Turgutreis Mahallesi’nde yaşayan Roman vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi’nin organizasyonuyla kent turu attı. Üstü açık otobüslere binen Romanlar, geleneksel kıyafetleri ve çaldıkları şarkılarla Mersin sokaklarını renklendirdi. Turgutreis Mahallesi’nden kalkan otobüsler Adnan Menderes Bulvarı’nı baştan sona turladı. Romanlar zaman zaman otobüsleri durdurup Kültür Park’ın çimlerinde dans etti. Çevredeki vatandaşlar ise söylenen şarkılara eşlik ederken, o dakikaları telefon kameralarıyla ölümsüzleştirdi.



“Burada Romanların o neşeli, gülümseyen ve hoşgörülü yüzünü görüyoruz”

Kongre ve Sergi Sarayı’nda noktalanan kent turunun ardından sahne gösterileri ve konserlere geçildi. İlk olarak ses sanatçısı Güllü Kaban sahne alırken, konserler ve gösteriler saatlerce devam etti. Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Bedrettin Gündeş de Romanları anlamlı günlerinde yalnız bırakmadı. Sahnede bir konuşma yapan Gündeş, “Bugün gerçekten önemli bir gün. Burada Romanların o neşeli, gülümseyen ve hoşgörülü yüzünü görüyoruz. Her şeye rağmen çok mutlular. Her şeye rağmen umutlular. Onların bir renk olması bu toplum açısından çok önemli. Romanlar çok şey talep ediyor. Temel istekleri var. Barınma, eğitim, istihdam ve sağlık sorunları var. Bunlar da zaman içinde mutlaka giderilecek” dedi.

Mersin Vali Yardımcısı Alp Eren Yılmaz da “Sizleri mutlu gördüğüm için ben de çok mutluyum. Bu anlamlı gününüzde sizlere eşlik etmekten çok memnun oldum. Bundan sonra yola beraber devam edeceğiz, hangi alanda ne isteğiniz varsa gidermek için elimizi taşın altına koyacağız” ifadelerini kullandı.

Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Ali Daylam, son 35 yıldır Avrupa’da önemli noktalara geldiklerini belirterek, "Ülkemizde ise Romanlar 600’lü yıllarda Anadolu coğrafyasında bulundular. İkinci büyük göçte ise 1071’de Malazgirt’le, Alparslan’la birlikte Anadolu’ya geçtik. Biz bu topraklarda hep vardık” diye konuştu.

Kent turunda konuşan Roman müzisyenlerden Mert Solmaz, “Perküsyon çalıyorum. Bugün çok mutluyuz. Şu an arabada herkese kültürümüzü gösteriyoruz. Buradan Başkanımız Vahap Seçer’e bize bu imkanı sunduğu için teşekkür ederiz. Kendi günümüzde kendimiz çalıp kendimiz eğlendiğimiz için çok mutluyuz” şeklinde konuştu.

Müzisyenlerden Abdullah Türkmenoğlu da “Klarnet çalıyorum. Bugün Romanlar Günü. Bugün hepimizin ayrı bir heyecanı var. Müziğimizi ve kültürümüzü yaşatmaya çalışıyoruz. Böyle bir günde çalgı çalmak büyük bir mutluluk” diye konuştu.

