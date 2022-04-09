Akdeniz Belediyesi 23 Nisan Futbol Turnuvası başladı Başkan Gültak, maçın başlama vuruşunu yaparak, küçük sporcuların heyecanına ortak oldu

Akdeniz Belediyesinin, ilçe genelinde bulunan 12 amatör futbol kulübünün U12 takımlarının katılımıyla düzenlediği “23 Nisan Futbol Turnuvası”, Başkan Mustafa Gültak’ın başlama vuruşu ile başladı.

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi tarafından tamamen yenilenen Seyfi Ali TürkoğluŞafak Erdur Futbol Sahasında organize edilen 23 Nisan Futbol Turnuvasına, ilçe genelinde mücadele eden U10, U11 ve U12 futbol takımları katılıyor. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, turnuva boyunca toplam 34 karşılaşma oynanacak. Final ve yarı final maçları ise 23 Nisan günü oynanacak. Futbol takımları 8 as, 6 yedek oyuncu bulundururken, karşılaşmaları Mersin İl Hakem Kurulunun görevlendirdiği hakemler yönetecek.



“Vatandaşlarımızı maçları izlemeye davet ediyoruz”

İlk maçın başlama vuruşunu yaparak turnuvayı başlatan Başkan Gültak, geleceğin futbolcuları, teknik adamlar ve hakemlerle sohbet etti. Gültak, burada yaptığı konuşmada, bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı daha büyük bir coşkuyla kutlayacaklarını ifade etti. Futbol turnuvasına 12 takımın katılarak mücadele edeceğini belirten ve tüm vatandaşları maçları izlemeye davet eden Gültak, “Turnuvamızın 23 Nisan’da da yarı final ve final maçları düzenlenecek. Sonrasında şampiyonlar belli olacak. Hem 23 Nisan Çocuk Bayramımızı farklı bir etkinlikle kutlamış oluyoruz hem de çocuklarımızı spora teşvik ederek onların daha sağlıklı ve çalışkan olmalarını sağlıyoruz. Çocuklarımız adına güzel bir etkinlik olacağına inanıyorum” dedi.



“Gençlerimizi sokağın risklerinden uzaklaştırıyoruz”

Mersin Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Mithat Ertaş da 23 Nisan gibi anlamlı bir günde düzenlenen turnuva dolayısıyla Akdeniz Belediye Başkanı Gültak’a teşekkür etti. Ertaş, “Hepimizin amacı, çocuklarımızı ve gençlerimizi madde bağımlılığından, obeziteden korumak için spor sahalarına çekmek. Bugün de bunun başlangıcını yaptık. Turnuvaya katılan tüm kulüplerimize teşekkür ediyorum. Biz, ASKF olarak da elimizden gelen katkı ve desteği sağlamaya çalışıyoruz. Amatör spor kulüplerimiz ve sporcularımıza sağladıkları katkılardan dolayı da Akdeniz Belediyemize ve başkanımıza şükranlarımı sunuyor, turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Akdeniz Belediyesi 23 Nisan Futbol Turnuvasına katılan futbol takımlarının teknik adamları da sporculara desteği ve Akdeniz’e kazandırılan ve yenilenen spor tesisleri dolayısıyla Gültak’a teşekkür ettiler. Turnuvada ter dökecek sporcular da heyecanlarını dile getirerek şampiyon olmak istediklerini ifade ettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.