Başkan Tollu, şehit ve gazi aileleriyle iftarda buluştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Tollu, şehit ve gazi aileleriyle iftarda buluştu

İHA

Başkan Tollu, şehit ve gazi aileleriyle iftarda buluştu

Mersin'in Erdemli ilçe Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, bu defa şehit ve gazi aileleri ile bir araya geldi.
Erdemli Belediyesi Kongre Merkezi’nde düzenlenen iftar programında, semazenler döndü, ilahi ve ney dinletisinde bulunuldu. Kuranı Kerim ve duaların ardından birlikte iftar yapıldı. İftar yemeği öncesinde Erdemli Kaymakamı Avni Kula, Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ve protokol masaları tek tek gezdi. Bu toprakların Türk ve Müslüman kalıyorsa bu şehit ve gazilerin sayesinde olduğuna dikkat çeken Başkan Tollu, “Biz, özgür bir ülkede yaşamamızın yegane mimarları olan şehit ve gazi ailelerimizi ayrı bir yere tutuyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Allah sizlerin ayağınıza taş değdirmesin. Bu milletin, bu ülkenin kıyamete kadar Türk ve Müslüman yurdu olarak kalması için var gücümüzle çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz inşallah. Tüm şehit ve gazi ailelerimizin önünde saygıyla, muhabbetle eğiliyor, sizleri yüce Allah’a emanet ediyorum” diye konuştu.
Programda birlik ve beraberliğin sağlandığını ifade eden Kıbrıs Gazisi Mehmet Uçar ise “Sağ olsun, Allah razı olsun. Çok iyi bir şey başkanımız yaptı. Bütün gazilerimize, şehitlerimize burada birlik beraberlik sağladı” şeklinde konuştu.
Birlik ve beraberlikten duyduğu memnuniyeti ifade eden gazi yakını Fahri Çarpar da “Şimdi Ramazan dolayısıyla her yıl belediyemizin düzenlemiş olduğu Ramazan iftar programına zaten geliyoruz. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz” dedi.
Programdan memnun olduğunu ifade eden şehit yakını Meryem Evdilek, “Güzel bir akşam, güzel bir ortam, memnunuz yani" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali Su, Roman vatandaşlarla iftarda buluştu
YEREL HABERLER Vali Su, Roman vatandaşlarla iftarda buluştu
Başkan Seçer, Mersin Kent Konseyi üyeleri ile buluştu Seçer: “Kent Konseyi, bize önemli katkılar sunabilecek bir oluşum”
YEREL HABERLER Başkan Seçer, Mersin Kent Konseyi üyeleri ile ...
Başkan Seçer: "Metro demek kentte yeni bir değer katmak demek" Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 4 kanalda aynı anda yayınlanan ‘Gündem Özel’ programının canlı yayın konuğu oldu
YEREL HABERLER Başkan Seçer: "Metro demek kentte yeni bir değer ...
Mersin'de renkli Romanlar Günü etkinliği
YEREL HABERLER Mersin'de renkli Romanlar Günü etkinliği
KKTC Güzelyurt Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 'OKB OKB' oyununun prömiyerini Mersin'de yaptı
YEREL HABERLER KKTC Güzelyurt Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 'OKB OKB' ...
Dünyada nükleer santral yatırımları hız kazandı İngiltere, yeni nükleer projelerine hız veriyor Dünya Nükleer Birliği Direktörü Sama Bilbao y León: “Dünyanın dört bir yanındaki hükümetler, İngiltere örneğini takip etmeliler”
YEREL HABERLER Dünyada nükleer santral yatırımları hız ...
Polisin şefkati, kaza geçiren kediyi yaşama bağladı Mersin’de bir vatandaşın yaralı olarak polis merkezindeki güven masasına ulaştırdığı 2 aylık yavru kedi, o gün görevli polis memurunun sahiplenmesiyle yaşama bağlandı İlk 1,5 ay arka patilerini kullanamayıp sürünmek zorunda kalan kedi, sevgi ve tedavi sayesinde tamamen yürümeye başladı ve büyüyerek kocaman oldu
YEREL HABERLER Polisin şefkati, kaza geçiren kediyi yaşama ...
Mersin polisi, suça ve suçluya göz açtırmıyor Mersin Emniyet Müdürlüğü, Mersinlilerin barış, huzur ve güven içerisinde yaşamaları için 7/24 ara vermeden çalışarak, suçla ve suçlularla mücadele ediyor Mersin Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 607 kadın polis de gerek sahada gerek içeride Mersinlilerin huzuru için ter döküyor
YEREL HABERLER Mersin polisi, suça ve suçluya göz açtırmıyor Mersin ...
Tarsus’ta trafik kazası: 1 ölü
YEREL HABERLER Tarsus’ta trafik kazası: 1 ölü
Tarsus'ta yerli ve milli yağlık ayçiçek tohumu ekildi
YEREL HABERLER Tarsus'ta yerli ve milli yağlık ayçiçek tohumu ekildi
Gültak: “2023 Uluslararası Yelken Yarışlarının adresi Çamlıbel’dir”
YEREL HABERLER Gültak: “2023 Uluslararası Yelken Yarışlarının adresi ...
Gültak, Seçer’den Akdeniz için pozitif ayrımcılık istedi
YEREL HABERLER Gültak, Seçer’den Akdeniz için pozitif ayrımcılık ...
Toroslar'da Ramazan eğlencesi neşe içinde geçiyor
YEREL HABERLER Toroslar'da Ramazan eğlencesi neşe içinde geçiyor
Aslan, şehitleri unutmadı
YEREL HABERLER Aslan, şehitleri unutmadı
Kavgaya karışan yabancı uyruklu 7 kişi sınır dışı edildi
YEREL HABERLER Kavgaya karışan yabancı uyruklu 7 kişi sınır dışı ...
Mersin’de freni patlayan otomobil bariyere çarpıp takla attı: 1 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Mersin’de freni patlayan otomobil bariyere çarpıp ...
FETÖ'den gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER FETÖ'den gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı
Demir sopalı kavgaya karışan 7 Suriyeliye sınır dışı
YEREL HABERLER Demir sopalı kavgaya karışan 7 Suriyeliye sınır dışı
Akdeniz’de ‘Sağlıklı Gebelik, Mutlu Annelik’ eğitimi Akdeniz Belediyesi ile Toros Üniversitesi işbirliğinde hayata geçirilen ‘Gebelik ve Kadın Sağlığı Projesi’ çerçevesinde ‘Sağlıklı Gebelik, Mutlu Annelik’ konulu eğitim düzenlendi
YEREL HABERLER Akdeniz’de ‘Sağlıklı Gebelik, Mutlu Annelik’ ...
Mersin'deki FETÖ operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı Örgütün cezaevinde bulunan üst düzey yöneticilerinin ailelerine maddi destek sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve aralarında 1 ABD vatandaşının da bulunduğu 12 şüpheliden 5'i tutuklanırken, 7'si adli kontrolle serbest bırakıldı
YEREL HABERLER Mersin'deki FETÖ operasyonunda 5 şüpheli ...
Başkan Bozdoğan: "Tüm her şeye rağmen çalışıyoruz"
YEREL HABERLER Başkan Bozdoğan: "Tüm her şeye rağmen çalışıyoruz"
Yıldırım: “Rekorlar sanayiciye moral oluyor”
YEREL HABERLER Yıldırım: “Rekorlar sanayiciye moral oluyor”
20. Mersin Uluslararası Müzik Festivalinde hazırlıklar son aşamaya geldi Festival, bu yıl ‘Müzik Birleştirir’ temasıyla 21 Mayıs-11 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek
YEREL HABERLER 20. Mersin Uluslararası Müzik Festivalinde ...
Yenice Kurs Merkezindeki öğrenciler 'Kitobüs'le tanıştı
YEREL HABERLER Yenice Kurs Merkezindeki öğrenciler 'Kitobüs'le ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.