Ağa takılan caretta carettayı belediye başkanı kurtardı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, balıkçı barınağında ağa takılan bir caretta carettayı kurtardı.

Mersin Balıkçı Barınağı sahilinde bir vatandaşla sohbet eden Başkan Gültak, kıyıda bir caretta carettanın hareketsiz olduğunu fark etti. Bunun üzerine kıyıya geçen Gültak, caretta carettanın ağlardan dolayı hareket edemediğini gördü. Kendisine verilen bir bıçakla ağı kesen Gültak, caretta carettanın kurtulmasını sağladı.

Ağdan kurtulan caretta caretta, bir süre sonra yüzerek gözden kayboldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.