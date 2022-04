Aslan: "Türk Polis Teşkilatı her zaman devletin emrinde, milletin hizmetindedir" Mersin’de Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 177. Yıl Dönümü dolayısıyla tören düzenlendi Törende Atatürk Anıtına çelenkler sunulurken, emniyet müdürlüğüne yeni gelen araçların geçişi yapıldı

Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşadıklarını belirterek, "Türk Polis Teşkilatı her zaman devletinin emrinde, milletinin hizmetindedir. Emniyet Teşkilatı olarak üzerimize düşen vazifelerin, sorumlulukların farkındayız ve bizler huzur şehri Mersin'imizi daha huzurlu ve güvenli yapma adına büyük bir gayretle çalışmaktayız" dedi.

Mersin’de Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 177. Yıl Dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törene, Vali Yardımcısı Alp Eren Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Mersin Şehit Altuğ Verdi Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Müdürü Zafer Ağırkaya, il emniyet müdür yardımcıları ve şube müdürleri katıldı. Müdür Aslan ve Ağırkaya, Atatürk Anıtına çelenkleri sundu. Ardından bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.



"Türk Polis Teşkilatı her zaman devletin emrinde, milletin hizmetindedir"

Törende konuşan Müdür Aslan, Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Emniyet Teşkilatının daima demokratik hukuk devletinin ve Atatürk ilke ve inkılaplarının teminatı olduğunu vurgulayan Aslan, "Türk Polis Teşkilatı her zaman devletinin emrinde, milletinin hizmetindedir. Ülkemize, bayrağımıza, devletimize yapılan her türlü saldırıya kararlılıkla kendini siper etmeye devam edecektir. Milletimiz 1845 yılında kurulan ve bugün 177. kuruluş yıl dönümünü kutladığımız kahraman polisiyle, emniyet teşkilatıyla gurur duymaktadır. Milletimiz şehitlik mertebesine ulaşan ve gazilik onuruna erişen vatanımızın asil evlatlarına şükranlarımızı bildirmek isterim. Onların haklarının hiçbir zaman ödenemeyeceğini de biliyoruz. 15 Temmuz hain darbe girişiminde olduğu gibi bizler birlik ve beraberliğimizi koruyarak, suç ve suçluyla mücadelenin yanı sıra tüm terör örgütleri ve bunların uzantılarıyla mücadelemiz sonuna kadar devam edecektir" diye konuştu.



"Huzur şehri Mersin'imizin daha huzurlu ve güvenli yapma adına büyük bir gayretle çalışmaktayız"

Emniyet Teşkilatı olarak üzerlerine düşen vazifelerin, sorumlulukların farkında olduklarının altını çizen Aslan, "Bizler huzur şehri Mersin'imizi daha huzurlu ve güvenli yapma adına büyük bir gayretle çalışmaktayız. Bu vesileyle güvenlik hizmetlerini ifa ederken bize desteklerini esirgemeyen tüm Mersinlilere şahsım ve teşkilatım adına teşekkür ediyorum. Teşkilatımızın 177. kuruluş yıl dönümünü gururla kutlarken, devletimize ve milletimizin selameti uğruna şehitlik mertebesine erişen kahraman arkadaşlarımızı rahmetle anıyor, gazilerimize ve emekli personelimize sağlık diliyor, halen görevleri başında olan kıymetli arkadaşlarıma ve onların kıymetli ailelerine sağlık, mutlular ve başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Aslan, başarılı personele teşekkür belgesi verdi. Tören, emniyete yeni gelen araçların geçişiyle son buldu.

