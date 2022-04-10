Çukurova Basketbol-Elazığ İl Özel İdare: 82-64



Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)SALON: Servet Tazegül

HAKEMLER: Erhan Gürsel, Mehmet Onur Sönmez, Eyyüp Ayhan

ÇUKUROVA BASKETBOL KULÜBÜ (ÇBK) MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ: Asene Yalçın 6, Shavonte Zellous 13, Feride Şevval Akalan 9, Melis Talay 6, Yeliz Doğan, Fatmanur Karakaş 7, Sinem Ataş 10, Temi Fagbenle 17, Renara Tiffany Hayes , Esra Ural Topuz 14, Nika Baric

ELAZIĞ İL ÖZEL İDARE: Ayşe Bakır 3, Şuğranur Hatice Sönmez 15, Karmen Cıcıc 8, Esra Çelen Türk, Gülger Tokatlı 2, Nisa Yalçın 2, Nur Nihan Dabakoğlu 6, Aslı Yalçınkaya, Melike Yalçınkaya 12, Chanel Mokango Modiri 16

1'İNCİ PERİYOT: 26-18

İLK YARI: 50-28

3'ÜNCÜ PERİYOT: 72-46Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 25'inci haftasında Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi, Elazığ İl Özel İdare'yi parkede konuk etti.

Maça, Asena Yalçın, Shavonte Zellous, Sinem Ataş, Temi Fagbenle, Esra Ural Topuz 5'i ile başlangıç yapan Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi, ilk çeyreği 26-18 önde kapattı. İkinci periyotta baskın oynayan Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi soyunma odasına 50-28'lük skorla gitti.

Büyük mücadeleye sahne olan üçüncü çeyrek de 72-46 Mersin ekibinin üstünlüğü ile son buldu. Maçın son periyotunda ise ev sahibi takım Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi oyuncuları sayı için kıyasıya mücadele etti. Maç, ev sahibi takımın 82-64 üstünlüğü ile sonuçlandı.

DHA-Spor Türkiye-Mersin / Yenişehir Mustafa ERCAN

2022-04-10 17:39:00



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