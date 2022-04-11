Mersin'e 26 yeni otobüs geldi

Mersin Büyükşehir Belediyesinin Nisan ayı sonuna kadar toplu taşıma filosuna katacağı 67 otobüsün 26’sı kente ulaştı. Kırsal mahallelere sefere başlayan yeni otobüsler, ilk günden yolcuların beğenisini topladı.

Önceki sene 87 yeni otobüsü Mersin’e kazandıran Büyükşehir Belediyesi, bu yılın sonuna kadar 185 yeni otobüsü daha toplu taşıma filosuna katıyor. Nisan ayında gelecek toplam 67 otobüsün ilk etapta 26’sı kente ulaştı. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, hafta sonu otobüslerin kent turuna katılarak, “Göreve geldiğimiz günden bu yana toplamda 272 adet yeni otobüsümüzü Mersinlilerin hizmetine sunmuş olacağız. Kafalar değişince Mersin’de ne çok şey değişti, değişmeye de devam edecek” dedi.

Mersin’in merkez ilçelerindeki kırsal mahallelere hizmet verecek 26 yeni otobüs, hafta başı kentin yüksek kesimlerine doğru yola çıktı. 8,5 metrelik dizel atak ve kısa dorseli otobüslerde engelli rampası, ücretsiz WiFi ve telefon şarj cihazı gibi birçok imkan yer aldı. Otobüslerin güçlendirilmiş klima sistemi ise vatandaşlara önemli rahatlık sağladı. Kırsal mahallelere doğru yola çıkan vatandaşlar yeni otobüslerle ilgili görüşlerini paylaştı.

Vatandaşlardan Kazım İnce, “Vahap Seçer’e böyle bir hizmet için öncelikle çok teşekkür ederim. Yeni, temiz ve güzel bir araba. Çok memnun kaldım. 5 yıldır bu yoldan gidip geliyorum. 26 tane gelmiş, bugün bindim. Gayet güzel. Bundan sonra hep bunu kullanacağımız için çok sevindik” dedi.

Vatandaşlardan Sevim Küçük de “Başkanımızdan Allah razı olsun. Eski arabaları kaldırdılar. Tavuklarıma yem almıştım, pazar arabamla rahat gidiyorum. Arabamız çok güzel. Görünce şok oldum, herkese anlatacağım. Limon rengi. Çok sevindik, Allah razı olsun” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.