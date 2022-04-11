Mersin'de serada kuzugöbeği mantarı üretildi



Mehmet DOĞANER/(ERDEMLİ)(Mersin)(DHA)MERSİN´in Erdemli ilçesinde, Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nde kurulan serada, vitamin deposu olarak bilinen, en değerli mantar türlerinden kuzugöbeği üretildi. Mantarlar yaş olarak toplandığında kilosu 400 TL'ye, kuru ise 3 bin TL'ye satılıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü´ne bağlı Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Toros Dağları'nın eteklerinde doğal olarak mart ve nisan aylarında çıkan kuzugöbeği mantarı yetiştirmek için bir süre önce sera kurdu. Kasım ayında ekimine başlanan mantarlar, önceki gün olgunluğa ulaştı.

Enstitü Müdürü Dr. Davut Keleş, yaş olarak toplanıldığında kilosu 400 TL´den satılan mantarların kurusunun ise 3 bin TL'ye kadar yükseldiğini söyledi. Keleş, "Amacımız, çiftçinin kazancını çeşitlendirmek. Çiftçilerimizin kar ve gelir oranını yükseltmek için doğada yetişen ve toplaması yapılan ürünleri yetiştirmek için çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmalarımızdan bir tanesi de ekonomik değeri yüksek olan kuzugöbeği mantarıdır. Kurumumuzda oluşturduğumuz kuzugöbeği seramızda ekimden hasadına kadar bütün evreleri takip ediyoruz. Yetiştirilen kuzugöbeği mantarlarımızın doğadakinden hiçbir farkı yok. Çalışmalarımızı tamamladığımız zaman birçok çiftçimiz de bu yolla kuzugöbeği mantarı üretimi yapabilecektir. Kuzugöbeği mantarı çok değerli bir mantar, özellikle Fransız mutfağında vazgeçilmezlerden. Kuzugöbeğinin girdiği Fransız yemekleri 4-5 katı fiyatla satılmaktadır. Çünkü kuzugöbeği aynı zamanda şifa kaynağı olarak bilinmektedir. Kuzugöbeği mantarının yetiştiriciliği ile biz burada dekardan 300 kilogram ile 700 kilogram arasında bir ürün almayı hedeflemekteyiz" dedi.

`ÇİFTÇİLER KAZANÇ SAĞLAYACAK´

Ziraat Yüksek Mühendisi Dr. Atilla Ata ise doğadan toplanan doğal kuzugöbeği mantarlarını laboratuvar ortamında çoğalarak ekime hazır hale getirdiklerini anlattı. Ata, "Yetiştiriciliği için gölge koşullar gereken bir mantar türü, çünkü güneşte zarar görüyor. Onun için yetiştirme ortamı çok önemli. Kuzugöbeği mantarımızın yetişme evrelerini takip ederek, güzel sonuçlar alıyoruz. İnşallah yapılan çalışmalar sonuçlandığında çiftçilerimiz de bu mantardan çok rahatlıkla ekip, çok iyi bir kazanç sağlayacaklardır" diye konuştu. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Mersin / Erdemli Mehmet DOĞANER

2022-04-11 17:34:07



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