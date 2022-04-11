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Seçer: “Göçmen’deki katlı kavşağı 4 milyon 294 bin dolara mal ettik” Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, meclis toplantısında katlı kavşaklarla ilgili bilgi vererek, maliyetlerin oldukça arttığı bu dönemde katlı kavşakları, diğerlerine göre oldukça uygun yaptıklarını söyledi

İHA

Seçer: “Göçmen’deki katlı kavşağı 4 milyon 294 bin dolara mal ettik” Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, meclis toplantısında katlı kavşaklarla ilgili bilgi vererek, maliyetlerin oldukça arttığı bu dönemde katlı kavşakları, diğerlerine göre oldukça uygun yaptıklarını söyledi

– Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, meclis toplantısında katlı kavşaklarla ilgili bilgi verdi. Kendilerinden önce yapımına başlanan Anıt Kavşağının maliyetinin 9 milyon 139 bin dolar olduğunu, 2017’de yapılan Egemenlik Kavşağının 10 milyon 39 bin 732 dolara mal olduğunu belirten Seçer, “Ancak Sevgi Katlı Kavşağını biz 4 milyon 871 bin dolara, Göçmen’deki katlı kavşağı da 4 milyon 294 bin dolara mal ettik” dedi.
Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin nisan ayı 1. birleşim toplantısı, Vahap Seçer başkanlığında gerçekleştirildi. Kongre ve Sergi Sarayında yapılan toplantının dilek ve teminiler bölümünde konuşan Seçer, yeni otobüslerden asfalt çalışmalarına, katlı kavşaklardan 2. Çevre Yolunun devamına kadar birçok konuda meclis üyelerine bilgi verdi.

“Geçen yılla beraber toplamda 272 yeni otobüsü Mersinlilerin hizmetine sunacağız”
Konuşmasına, Süper Lige yükselen Büyükşehir Belediyesi Kadın Hentbol Takımını kutlayarak başlayan Seçer, daha sonra ulaşım filosuna kazandırılan ve 26’sını teslim aldıkları 67 atak otobüsle ilgili bilgi verdi. Seçer, “Bu 26 otobüs; merkez ve merkeze bağlı kırsallara seferler yapacak. Daha önce o bölgelere 12 metrelik büyük otobüsler sefer yapıyordu. Bu da ekonomik değildi. Bu aldıklarımız her açıdan çok ekonomik, o bölgelere uygun otobüsler olduğu için bunları o hatlara vereceğiz. Oradaki hatları da şu anda merkezde sıkıntı çeken güzergahlarımız var, onlara ilave olarak takviye etmiş olacağız. Böylelikle merkezde de bir nebze de olsa güzergahlarımızı rahatlatmış olacağız” diye konuştu.
67 otobüsün 41’inin de bu ayın sonunda teslim edileceğini kaydeden Seçer, bu otobüsleri de mayıs ayının ilk haftasıyla beraber Tarsusluların hizmetine sunacaklarını söyledi. Otobüslerin teknik özelliklerini paylaşan Başkan Seçer, yeni alacakları otobüsler hakkında da bilgi vererek, şunları söyledi:
“Tamamı engelli uyumlu. Engelli yolcu için yan yatma, alçalma özelliği bulunuyor. Bunun için de gerekli aparatları var ve engelli yurttaşlarımıza da muazzam kolaylık sağlayacak. Yine telefon şarj cihazı ile tüm araçlarda wifi özelliği var. Yaz sıcağına uygun güçlendirilmiş klimalar da bu araçlarda bulunuyor. Bu ay sonuna kadar teslim alacağımız 8,5 metrelik 67 atak otobüslerin dışında da eylül ayında okulların açılmasıyla beraber 34’ü körüklü toplam 118 otobüsümüz gelecek. 84’ü 12 metrelik solo. Yine CNG’li otobüsler. Böylelikle de bu yıl içerisinde toplam 185, geçen yılla beraber toplamda 272 yeni otobüsü Mersinlilerin hizmetine sunmuş olacağız. 2029’a kadar yaptığımız projeksiyonda toplu taşımada lastik tekerlekli araç ihtiyacı artık olmayacak. Böylece de Türkiye’nin en genç otobüs filosu Mersin’de faaliyete geçmiş olacak. Kentimize hayırlı uğurlu olsun.”

“Göçmen’deki katlı kavşak ilk bisiklet yolu olan katlı kavşak”
Seçer, hizmete açtıkları Göçmen’deki katlı kavşak hakkında da bilgi verdi. Kavşağı çok kısa sürede bitirdiklerine vurgu yapan Seçer, “İnşaatı 8 Ocak’ta başlamıştı. 84 gün sürdü, 85’inci gün 3 Nisan’da trafiğe açtık. Bu 84 günün de 42 gününde yağmurlu hava koşulları vardı. Burada emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Gerçekten büyük bir gayret sarf ettiler. Kısa sürede bitmesi olumlu oldu” dedi.
Bu kavşağın diğerlerinden farklı özellikleri olduğunu belirten Seçer, “Bisiklet yolları entegre ettiğimiz şekilde projelendirildi ve ilk kavşak olma hüviyetini taşıyor. O bölgede stadyumAdnan Menderes Bulvarı arasında 5 bin 700 metrelik bir bisiklet yolu var. O güzergaha bağladık ve ilk bisiklet yolu olan katlı kavşak olma hüviyetini de kazanmış oldu. Ayrıca bu akıllı kavşak. Normalde katlı kavşaklarda yüzde 78 eğim oluyor ki oranın 755 metre mesafesi var. Burada eğim yüzde 33,5 arası. Daha rahat bir görüş sağlıyor. Üst kapalı kesim de 86 metre. Bu da araç trafiğinin daha hızlı hareket etmesini sağlıyor. Bir diğer özelliği de LED aydınlatmalar güneş ışığıyla eşgüdümlü olarak ayarlanabiliyor. Böylece de enerji tasarrufu sağlamış oluyoruz” ifadelerini kullandı.

“Bu katlı kavşağı 4 milyon 294 bin dolara mal ettik”
Maliyetlerin oldukça arttığı bu dönemde katlı kavşakları diğerlerine göre oldukça uygun yaptıklarını söyleyerek rakamları paylaşan Seçer, “Bizim hizmete aldığımız üçüncü kavşak. Birinci katlı kavşak Anıt Katlı Kavşağı. Bu katlı kavşağın bize maliyeti 9 milyon 139 bin 566 dolar oldu. Parayı biz ödediğimiz için kuruşu kuruşuna biliyoruz. Bir önceki Egemenlik Kavşağı; 2017 yılında yapılmış ve 10 milyon 39 bin 732 dolara mal olmuş. Sözleşme tarihli dolar kuru üzerinden bunlar hesaplandı. Ancak Sevgi Katlı Kavşağını biz 4 milyon 871 bin dolara mal ettik. Göçmen’deki katlı kavşağı da 4 milyon 294 bin dolara mal ettik. Elbette ki, bu kriz ortamı olmasa fiyat farkları bu kadar yoğun çıkmasa belki de dolar bazında çok daha hesaplı bir durum olabilirdi” şeklinde konuştu.

“Akbelen Katlı Kavşağını yapması konusunda hep beraber Karayolları ile görüşelim”
Akbelen Katlı Kavşağının yapımının Karayolları Bölge müdürlüğünün sorumluluğunda olduğunu hatırlatan ve Cumhur İttifakına mensup meclis üyelerine destek çağrısını yineleyen Başkan Seçer, “Bizim için çok büyük bir sorun teşkil ediyor. Ben de katılıyorum, vatandaşlarım yerden göğe kadar haklı; orada trafik sorun oluşturuyor. Cumhur İttifakına mensup meclis üyesi arkadaşlarımla da defaatle bu konuyu konuştum, rica ettim, kendilerinden destek istedim. Bir kere daha sizlerin huzurunda destek istiyoruz. Akbelen Katlı Kavşağını yapması konusunda hep beraber Karayolları ile görüşmeleri yapalım” dedi.

Seçer, yeni katlı kavşak projelerini anlattı
Mersin Büyükşehir Belediyesinin Okan Merzeci Bulvarı üzerinde yapacağı diğer çalışmaları da anlatan Seçer, “’Dikenli yol’ olarak tabir ettiğimiz bölgede kuzeygüney aksına bir geçiş, tünel yapacağız. Haziran ayında deplase çalışmalarını yetiştirebilirsek iki ay sonra başlayıp kısa sürede bitireceğiz. Bu hem Sevgi Katlı Kavşağının hem de Demokrasi Katlı Kavşağının yükünü alacak. Bir rahatlama sağlayacak ama yine doğubatı aksında iki yerde çalışıyoruz. Hal Katlı Kavşağının projesi bitti. Deplase çalışmaları; orada elektrik idaresinin büyük bir direği var yüksek gerilim; o konuda; ‘biz bunun maliyetini üstlenebiliriz’ dedik ama diğer bazı hususlar var. Onların da çözülmesi gerekiyor. Eğer mümkün olursa Saya Park olarak adlandırdığımız o bölgedeki çalışmada da orası çok büyük bir alan; Adnan Menderes Bulvarına kadar düşünülmüş bir proje var ama etaplara böleceğiz. İlk etapta eğer yetiştirebilirsek bu yıl içerisinde birinci etabın projesini, o bölgedeki 34. Cadde, Okan Merzeci Bulvarını kesen noktanın katlı kavşağını yapacağız. Eğer yetişmezse bu yıl içerisinde Hal Katlı Kavşağına başlayacağız, o bölgeyi gelecek yıla bırakacağız” diye konuştu.

“Tarsus’taki katlı kavşak projesini bitirdik”
Seçer, Tarsus’ta planladıkları katlı kavşak projelerinin de detaylarını anlatarak, “Tarsus’taki katlı kavşak projesini bitirdik; Fatih Sultan Mehmet CaddesiAtatürk CaddesiGazi Paşa Bulvarı; iki noktanın kesiştiği noktalarda. Ancak ilk etap Atatürk Caddesinde başlayacak. Onu da yayla sezonundan sonraya bırakıyoruz. Orada şu anda 2 bin 800 metrelik Çamlıyayla yolunda yol genişleme çalışmalarını yapıyoruz. Eylül ayından sonra da çok kısa sürede bitirmek üzere orada katlı kavşak imalatını başlatacağız” ifadelerini kullandı.
Mezitli’de içme suyu şebekesinde sorunlar bulunduğuna değinen Seçer, “Mezitli ilçemizin içme suyu şebeke hattı tabiri caizse iflas etmiş; sürekli arızalanan bir sistem. FRITII çerçevesinde 17 milyon avroluk bir hibe kredisi anlaşması yapıldı. İhale aşamasına geldik ama bir türlü ihalesine çıkamadılar. İller Bankası koordinesinde yapılıyor, parayı FRITII çerçevesinde Avrupa Birliği'nin ilgili kurumları veriyor ama henüz bir ihale müjdesi alamadık. Umut ediyorum kısa süre içerisinde ihalesi yapılır ve inşaat başlar. Ardından biz oradaki yolların imarına, ıslahına gireceğiz” şeklinde konuştu.

2. Çevre Yolunun devamında çalışmalar sürüyor
Seçer, 2. Çevre Yolunun devamında çalışmalarının sürdüğünü belirterek, “Orada Vatan Caddesi ile Çeşmeli Otoyol bağlantısı arasında toplamda 9 bin 695 metrelik bir kısım var. Bu yolda imar sorunları ve örtü bedeli sorunları var. Bunun için de etaplandırıyoruz. Birinci etap; Vatan Caddesi ile MESKİ Arıtma arasında toplam 2 bin 280 metre. Oranın 950 metrelik İsmet İnönü Bulvarı bölgesinde menfez ve taş duvar, toprak işleri çalışmaları devam ediyor. Haziran sonuna kadar tamamlayacağız. Kalan bin 330 metre kısımda ise yer yer imar uygulamaları sorunları var. İlçe belediyesi ile de koordineli bir şekilde çalışarak devam edeceğiz. İkinci etabı; MESKİ Arıtma’dan Çeşmeli Otoyolu çıkışına kadar olan 7 bin 415 metrelik bölüm. Bu bölümde de imar çalışmaları devam ediyor. Şimdi 18 uygulamasını yapıyoruz” dedi.

“3 yılda 1 milyon ton sıcak asfalt çalışması yaptık”
İlçelerdeki asfalt ve kaldırım çalışmaları hakkında da bilgi veren Seçer, bu yıl 605 bin ton sıcak asfalt hedeflediklerini ifade ederek, “300 bin tonun üzerinde 2020 ile 2021 arasında asfalt kullanım farkımız var. 705 kilometre de sathi asfalt kaplama yapacağız. Tabii hava koşulları önemli bunda. Cuma günü başlıyoruz artık. Hava buna elverişli hale geldi. Biz 3 yılda toplam 1 milyon ton sıcak asfalt çalışması, bin 87 kilometre de sathi kaplama yaptık” diye konuştu.
Vatandaşlardan 3. Çevre Yolu ile ilgili çok soru aldıklarını söyleyen Seçer, “Biz orada 4. Çevre Yolunda yapılan uygulamanın aynısını yapacağız. Bu cuma da başlıyoruz. Orası 6 bin 75 metre bir güzergah. 3 şerit araç, bir şerit bisiklet ve güvenlik şeridi olacak. Yine yaya yolları olacak. Şu anki durumundan daha güzel trafiğin seyrine katkı sunacak ve görseli olan, bisiklet yolları olan bir ana arter haline gelecek” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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