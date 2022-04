Başkan Gültak, Dikilitaş ile Karacailyas’ı birbirine bağlayacak köprüyü gündeme getirdi

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında, özellikle kışın oluşan sel sonucu kimi zaman ölümlü kazaların da meydana geldiği Deliçay Deresi üzerinde, Karacailyas ile Dikilitaş’ı birbirine bağlayacak köprünün yapımını gündeme getirdi.

Meclis toplantısında konuşan Başkan Gültak, Deliçay Deresi üzerinde, Karacailyas ile Dikilitaş’ı birbirine bağlayacak köprünün yapımını gündeme getirdi. Gültak, konuyu daha önce de gündeme getirdiğini anımsatarak, yayalar ve sürücülerin halen can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan dere yatağından geçtiğine dikkat çekti. Gültak, "Lütfi Elvan bakanımız ile yaptığımız görüşmeler sonucu, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü ile görüşüldü ve köprünün parası hızlıca aktarıldı. DSİ, oraya köprü yapmayı düşünüyor; 24 Haziran 2021’de Büyükşehir Belediyesine yazı yazıp görüşünü istemiş. 2 Temmuz 2021 tarihinde MESKİ, orada içme suyu ile ilgili deplase olması gerektiğini ve şu an için yapamayacağını yazmış. 27 Temmuz 2021 tarihinde DSİ, tekrar şöyle bir yazı yazmış; ‘Mersin merkez Akdeniz ilçesi Deliçay Deresi ikinci kısım inşaat ihalesi işimiz, muhtevasında diğer kurumlardan gerekli izinlerin alınması işlemi başlatılmıştır’. Ancak MESKİ’ye ait yazıda yine köprünün yapılamayacağı, bölgede su hattının bulunduğu ve bu hatlarda herhangi bir kesinti yapılamayacağı, hatların deplasesinin mümkün olmadığı belirtilmiştir” dedi.



“Kışın sel geliyor, ölümlü kazalar oluyor”

Hem imar konusu hem de köprünün başka bir yerden geçmeme ihtimalinden dolayı DSİ’nin MESKİ’ye tekrar yazı yazdığını kaydeden Gültak, “Projenin parasının çoğu gönderildi ancak iş tıkandı. Teknik konu nedir, MESKİ neden kabul etmiyor? Evet, belki mühendislik açısından bir sıkıntı vardır. Ancak mümkünse tekrar incelenmeli, çünkü her iki mahalle de orayı çok yoğun kullanıyor. Zaman zaman, özellikle de kışın sel geliyor, ölümlü kazalar oluyor. Bölgede yaşayan insanların kullanabileceği başka bir köprü de yok. İnsanlarımızın epey aşağı inmesi gerekiyor. Bu konuda yapılacak bir şey varsa ve eğer süreç hızlandırılırsa Akdeniz ve Mersin adına güzel bir hizmet olacaktır” diye konuştu.

