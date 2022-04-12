AKMİB’de Saadettin Çağan yeniden başkan Çağan: "Yeni dönemde Türk Cumhuriyetleri ve Afrika ülkelerini hedef pazarlarımız olarak belirledik"

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) bünyesindeki Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin (AKMİB) 2021 Yılı Olağan Seçimli Genel Kurulu’nda mevcut başkan Saadettin Çağan yeniden başkan seçildi.

AKİB merkez binasındaki toplantı salonunda gerçekleştirilen AKMİB 2021 Yılı Olağan Seçimli Genel Kurulu’nda mevcut Yönetim Kurulu Başkanı Saadettin Çağan’ın liderliğinde tek listeyle seçime gidildi. Gemsa Boya Ambalaj Malzeme San. Tic. Ltd. Şti. adına Ferit Dizman’ın divan başkanlığını yaptığı genel kurula katılan AKMİB üyeleri, 4 yıl süreyle görev yapacak yönetim kurulu başkanı ile yönetim kurulu ve denetim kurulunun asil ve yedek üyeleri ile Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin genel kurulunda AKMİB’i temsil edecek delegeleri belirledi. Kullanılan 34 oyun tamamını alan Saadettin Çağan güven tazeledi.

Genel kurul üyelerine desteklerinden dolayı teşekkür eden AKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Saadettin Çağan, sektörün güçlü isimlerinden oluşan yönetim kuruluyla birlikte Türk kimya endüstrisini dünya arenasında en üst seviyeye yükseltmek için yeni dönemde de büyük bir gayretle çalışmaya devam edeceklerini vurguladı. Başkan Çağan, “2021 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 62 artış yakalayıp 4,18 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren Birliğimiz, dünya genelinde ham madde, navlun ve enerji maliyetlerinin katlanarak arttığı süreçte de yakından tedarik eğilimiyle ortaya çıkan fırsatları en iyi şekilde değerlendirerek 2022 yılında da başarı hikâyelerine yenilerini ekleyerek ihracat rekorları kırmaya devam ediyor. Yeni dönemde de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini sürdürecek olan duayen ihracatçı ağabeyimiz Uğur Ateş’in bilgi ve tecrübelerinden yararlanarak yönetim kurulu üyelerimizin heyecan ve hassasiyetiyle sektörümüzün ülkemiz ve bölgemiz ihracatında zirvelerde olması için kararlılıkla çalışacağız. Covid19 pandemisinin sona ermesini avantaj kabul edip hedef pazarlara yönelik fuarlara katılımdan ticaret heyetlerinin düzenlenmesine kadar yoğun bir çalışma temposuna gireceğiz. Yeni dönemde Türk Cumhuriyetleri ve Afrika ülkelerini hedef pazarlarımız olarak belirledik. Buna göre planlamalarımızı olgunlaştırıp, ülkemizin kalkınmasına daha güçlü destekler vereceğiz” diye konuştu.



11 kişilik yönetim kurulu belirlendi

Nurİş PVC Kereste İnş. Taah. Yapı Elem. Paz. San. Tic. Ltd. Şti. adına Saadettin Çağan’ın başkanlığındaki AKMİB Yönetim Kurulu şu firmaların temsilcilerinden oluştu:

"Altın Ateş Kimya A.Ş., Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş., Beyaz Kâğıt ve Hijyenik Ürn. Tem. İnş. San. Tic. A.Ş., Petlas Lastik San. Tic. A.Ş., Hak Plastik Ambalaj San.ve Tic. A.Ş., SASA Dış Tic. A.Ş., Meltem Kimya ve Tekstil San. İth. İhr. ve Tic.A.Ş, Rainbow Polikarbonat San. Tic. A.Ş., ACN Kimyasal Maddeler İnş. Oto. Teks. Konf. San. Tic. A.Ş., Yalım Dış Ticaret A.Ş."

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