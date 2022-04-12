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Büyükşehir Belediyesinin 2021 Yılı Faaliyet Raporu oy çokluğuyla kabul edildi Başkan Seçer: “400 milyon dolar borçla devraldığımız belediye’nin şu anda 107 milyon dolar borcu var” “Metro inşaatını durdurmamak için gecemi gündüzüme katacağım”

İHA

Büyükşehir Belediyesinin 2021 Yılı Faaliyet Raporu oy çokluğuyla kabul edildi Başkan Seçer: “400 milyon dolar borçla devraldığımız belediye’nin şu anda 107 milyon dolar borcu var” “Metro inşaatını durdurmamak için gecemi gündüzüme katacağım”

– Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinde 2021 Yılı Faaliyet Raporu oy çokluğuyla kabul edildi. 3 yıl önce 2 milyar 247 milyon lira borç devralarak icraatlarına başladıklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, “400 milyon dolar borçla devraldığımız belediyenin şu anda 107 milyon dolar borcu var. 2019 yılında aldığımız 164 milyon lira borç da bunun içinde” dedi.
Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin nisan ayı toplantısının birinci birleşiminde, 2021 Yılı Faaliyet Raporu, meclis üyelerinin onayına sunuldu. Başkan Seçer, toplantıda belediyenin gelirgider tablosunu açıklarken, metro için de Mersin halkına söz verdi.

“272 otobüsü bugünkü fiyattan alsak 720 milyon lira para ödememiz lazım”
Başkan Seçer, gündem dışı konuşmalar bölümünde söz alan meclis üyelerinin sorularına tek tek yanıt verdi. Yeni alınan otobüslerle ilgili bilgi veren Seçer, “Öyle zamanda öyle önemli alımlar yaptık ki, biz 272 otobüs aldık ve biz o otobüsleri şu günkü fiyattan alsak 720 milyon lira para ödememiz lazım. Bu çok önemli bir para. Bunlar bize hem taksitli oldu hem de çok makul maliyetlere geldi” diye konuştu.

2021 Yılı Faaliyet Raporu oy çokluğuyla kabul edildi
Meclis toplantısında 2021 Yılı Faaliyet Raporu oy çokluğuyla kabul edildi. Faaliyet raporu görüşülürken oturumu Meclis 1’inci Başkan Vekili Mehmet Çelik yönetti. Tüm meclis üyelerine teşekkür eden Başkan Seçer, Faaliyet Raporuyla ilgili söz alarak bazı eleştirilere de yanıt verdi. 2021 yılı içerisinde Faaliyet Raporunda yer alan uygulamaları gerçekleştirdikleri bütçeye dikkat çeken Seçer, “Bizim 2021 bütçemiz 2 milyar 695 milyon liralık bir bütçedir ve bu bütçenin yüzde 99,7’lik kısmını yani 2 milyar 687 milyon 47 bin 529 TL’lik kısmını gerçekleştirdik. Bunun yanında bizim gelir bütçemiz yüzde 99,82 gerçekleşmeyle 2 milyar 480 milyon 529 bin 416 lira oldu” dedi.
Tahmini bütçelerinin de 2 milyar 485 milyon lira olduğunu vurgulayan Seçer, “Peki, bu aradaki fark nedir? Yani gelirimiz güzel, 2 milyar 480 milyon da 2 milyar 687 milyon nedir? Arada 252 milyon 911 bin liralık bir fark var. Bu 252 milyon liralık kısım; bütçe giderlerinde görünmeyen; bir önceki dönemin banka borçları, anaparası ve faiz ödemeleridir. Biz, 2 milyar 480 milyon liralık gelir bütçesinin 252 milyon 911 bin liralık kısmını bir önceki dönemin anapara ve faiz giderleri olarak ayırdık. Taksiti geldi, günü gününe ödedik, ödemeye de devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Mersin’de her 4 kişiden 3’ü Mersin Büyükşehir memnuniyetinden bahsediyor”
Üç yılda yapılan hizmetleri vatandaşların takdir ettiğini belirten Seçer; “Mersin’de her 4 kişiden 3’ü Mersin Büyükşehir memnuniyetinden bahsediyor, ‘memnunum’ diyor. Biz vicdanı rahat bir şekilde görevimizi yaparız. İki yıl sonra bizden bir kişi hesap sorabilir; vatandaşımız. Gideriz, hesaplaşırız. ‘Sen doğru işleri yapıyorsun’ dediği noktada kimse onu tutamaz, oyunu verir, çünkü insanlar hizmet bekliyor” diye konuştu.

“400 milyon dolar borçla devraldığımız belediyenin şu anda 107 milyon dolar borcu var”
Devraldıkları borç yükünün 2 milyar 246 milyon 949 bin lira olduğunu belirten Seçer, bunun 1 milyar 582 milyon 783 bin lirasının banka borcu, geri kalan 664 bin 166 liralık kısmının ise bütçe kaleminde ‘emanetler’ olarak görülen piyasa borcu olduğunu söyledi. Seçer, şöyle devam etti: “O günkü dolar kuruyla biz 400 milyon dolar Mersin Büyükşehir Belediyesinin borç yüküyle başladık 3 yıllık icraatımıza. Bunun 282 milyon doları banka borcuydu, dolar 5,6 TL. Açık hesap borcu yani emanetler kısmındaki borcu 118 milyon dolardı. Mart sonu itibariyle Mersin Büyükşehir Belediyesinin toplam borcu 400 milyon dolardan 107 milyon dolara düşmüş. TL bazında 2 milyar 247 milyondan 1 milyar 583 milyona düşmüş. 400 milyon dolar borçla devraldığımız belediyenin şu anda 107 milyon dolar borcu var. 2019 yılında aldığımız 164 milyon liralık borç ve faizi de bunun içinde.”

“Biz belediyede mali disiplini sağlamış bir yönetimiz”
Yapılan eleştirilerde gelirgider tablosunun referans alınması gerektiğine dikkat çeken Başkan Seçer, “Şu anda asıl canımızı yakan faizli borçlardır. Bizim 1 milyar 582 milyon 783 bin TL’lik yani 282 milyon dolarlık banka borcu, TL bazında 164 milyon artı faizi de ilave edin 2019’da aldığımız banka borcunu; 710 milyon 689 bin TL’ye, bugünkü döviz kuruyla 48 milyon dolara düştü. Tablomuz budur. Biz belediyede mali disiplini sağlamış bir yönetimiz. Biz ne yaptığımızı, nasıl yürüdüğümüzü biliyoruz. Biz tefeciye boğulmuyoruz, alacaklının önünden kaçmıyoruz, 1 liralık malı 2 liraya yaptırmıyoruz. İhalelerimizin bedelleri açık seçik orada” ifadelerini kullandı.

“Biz ne yaptığımızı biliyoruz, onun için bu gemi gidiyor”
Türk Lirası ve döviz bazında kendi dönemlerinde yaptıkları köprülü kavşakların maliyetlerinin de önceki döneme göre daha ucuz olduğunu vurgulayan Seçer, “10 milyon dolar, 2017 koşullarında yapılan köprülü kavşak. Bugün, bu demir fiyatlarıyla, bu çimento fiyatlarıyla, bu fore kazık maliyetleriyle 4 milyon 294 bin dolara yapılmış. Biz ne yaptığımızı biliyoruz. Onun için bu gemi gidiyor” dedi.
Büyükşehir Belediyesine çok para geldiği, bu nedenle paraya ihtiyaçları olmadığı yönündeki eleştirilere de yanıt veren Seçer, “Ben hangi ortamda ‘Mersin Büyükşehir Belediyesi güçsüzdür’ dedim? Ben hangi ortamda ‘Mersin güçsüz bir kenttir, vizyonsuz bir kenttir’ dedim? ‘Fakir fukara bir kenttir’ dedim? Benim kentim güçlü bir kent, bunu her yerde söylüyorum. Benim belediyem güçlü bir belediye. Şunu da ilave ediyorum; belediyecilikte hırsızlığı engelleyin, israfı engelleyin, gelen para pekala da yeter. Bütün belediyelere yeter. Bir belediye başkanı olarak bunu haykırıyorum. Biz, ciddi anlamda borçlanmadan 3 yılımızı geçirdik. Hiçbirinizin mecliste, hiçbir vatandaşımızın, hiçbir muhtarımızın herhangi bir konudaki talebini biz ‘bütçemiz yok, paramız yok, akaryakıtımız yok, asfaltımız yok’ deyip zinhar geri çevirmedik” dedi.

Seçer, Mersin Metrosu için Mersin halkına söz verdi
Toplantıda Mersin Metrosunu da değerlendiren Seçer, “16 Ağustos’ta borçlanma yetkisini verdi Meclis. Bu, Cumhurbaşkanlığı’na gitti, Strateji Bütçe Başkanlığına. Biz uzun uğraşlar sonucunda Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın görüşünü Hazine’ye şu anda gönderdik. Şu anda orada imzada bekliyor. Ben de yaklaşık bir aydır Sayın Cumhurbaşkanından randevu bekliyorum. Şimdi bunu vatandaşlarımızın da dinlemesini istiyorum. Yatırım programına alınmış bir projedir Mersin Metrosu. 2022 yılı Cumhurbaşkanlığı Strateji Planında, yatırım programında vardır. Yatırım programına alınmış bir projenin dış finansman onayı niye verilmez? Belli bir hesap tekniği var. Eğer belediyenin borcu o hesap tekniği sonucu çıkan rakamdan yüksekse verilmez. Benim son bilançom burada. O hesaplama tekniğine göre de rakamları koyuyorum, çıkan sonuç rakamın çok altında” dedi.

“Gecemi gündüzüme katacağım, kendi imkanlarımla o inşaatı devam ettireceğim”
Kamuoyunda “hayali temel atıldığı”na ilişkin bazı söylentiler olduğunu ifade eden Seçer, “Hayır, gidip ziyaret edebilirsiniz. İlk istasyon inşaatı başladı, devam ediyor eski otogarda. 2’inci terin garının orada başlayacak. Trafik açısından tedbir alıyor arkadaşlar. Kaldı ki, Koruma Kurulu kararı önceki hafta bize geldi. Orası koruma bölgesi, koruma alanına giriyor. Şimdi burada bizim metroyla ilgili, Mersin halkını aldattığımız, bu kelimeyi bile ağzıma almıyorum; yalan söylediğimiz konusuna tezvirat yapanlara buradan duyurumdur; inşaat devam ediyor. Yüklenici firma orada. Bunlar mevzuata uygun bir şekilde projelendirilmiş, kurumlardan izinleri alınmış, Cumhurbaşkanlığı 2022 Yatırım Programında var. İlk finansman kısmı olan 900 milyon lira 16 Ağustos 2021 yılında Mersin Büyükşehir Meclisinde onanmış ve borçlanma yetkisi tarafıma verilmiş, şu anda Hazine ve Maliye Bakanlığında bekliyor. Yarın bakan imzalasın; biz finansmanı bir an önce kullanacağız. Bu da en az 45 aya ama her şeye rağmen buradan Mersin halkına bir söz vermek istiyorum; şartlar her ne olursa olsun 1 yıl kaldı genel seçime. 1 yıl sonra sandıktan ne çıkacağını kimse bilemez. Ben bu 1 yılı, ben eminim Cumhurbaşkanı randevu da verecek, bu konuda haksızlığa uğradığımızı da görecek, Mersinlilere katkı da sunacak, yardımcı da olacak. Ben bundan eminim. Ama varsayalım ki böyle bir gelişme olmadı, o inşaatı durdurmamak için gecemi gündüzüme katacağım, kendi imkanlarımla da o inşaatı devam ettireceğim. Bunu da buradan Mersin halkına bir söz olarak veriyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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