Mersin polisi öğrencileri bilgilendiriyor

Mersin polisi, öğrencileri bilgilendirmeye devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ekipler Mersinli Ahmet İlkokulu’nda polislik mesleğinin tanıtılması, arkadaşlık ilişkileri, ailenin önemi, telefon ve internet kullanımı, genel asayiş kuralları, sosyal yaşantıda dikkat edilmesi , emniyet kemeri takmanın önemi, genel trafik kuralları ve benzeri konularında bilgilendirdi.

TDP, Narkotik, Terörle Mücadele, Asayiş ve Trafik Şube müdürlükleri de kendi açılarından bilgi verdi.

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