Domates üreticilerine feromon tuzak dağıtıldı

Mersin'in Erdemli ilçesinde sebze üretiminde biyolojik mücadelenin yaygınlaştırılması projesi çerçevesinde 129 domates üreticisine feromon tuzak dağıtıldı.

Tapureli Mahallesi'nde gerçekleştirilen feromon tuzak dağıtımında üreticilere bilgi veren Mersin İl Tarım ve Orman Müdürü Arif Abalı, "Domatesin en önemli zararlısı ve ihracata sıfır toleransı olan domates güvesinin ihracatımızı olumsuz etkilememesi, kimyasal kullanımının azaltılarak pestisit kalıntısının önlenmesi ve üretim maliyetinin düşürülmesi amacıyla sebze üretiminde biyolojik mücadelenin yaygınlaştırılması projesini hazırladık" dedi.

Erdemli'de 28 bin 750 dekar açık, 17 bin 510 dekar örtü altı olmak üzere toplam 46 bin 210 dekar alanda domates üretimi yapıldığını anımsatan Abalı, yıllık 585 bin 170 ton ürün ile Mersin'de birinci sırada yer aldığını kaydetti.

Erdemli İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mesut Yıldız ise ilçede üretilen domatesin yüzde 50'sinin ihracata gittiğini belirtti.

Projenin Erdemli ayağı ile ilgili bilgilerde veren Yıldız, "Proje ile 129 üreticimize toplam 9 bin 760 adet feromon, 2 bin 440 adet delta tipi üçgen tuzak ve 6 bin 100 adet yapışkan tabla dağıtmış oluyoruz" diye konuştu.

Üreticilere serada uygulamalı olarak feromon tuzaklar hakkında detaylı bilgiler de verildi.

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