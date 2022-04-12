Mersin'de otoyolda 'hırsızlık' ve 'yağma'ya 32 gözaltı



Okan ÇALIŞKAN/ MERSİN, (DHA)MERSİN'in Tarsus ilçesinde, cinsel ilişki vaadiyle otoyoldan geçen sürücüleri durdurup 'hırsızlık' ve 'yağma' yaptığı belirlenen, 16'sı kadın 32 şüpheli yakalandı.

Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Mersin-Tarsus-Adana Otoyolu'na çıkıp, sürücüleri durdurarak cinsel ilişki vaadinde bulunan veya hasta olduğunu iddia ederek yardım isteyen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Bu yöntemlerle 'hırsızlık' ve 'yağma' suçlarını işlediği belirlenen 43 şüphelinin kimliği tespit edildi. Harekete geçen polis ekipleri, 25 adrese 140 personelle şafak vakti operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda, 16'sı kadın 32 şüpheli yakalandı. 11 firarinin ise arandığı öğrenildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 8 av tüfeği ile tüfeklere ait 400 fişek ve 294 uyuşturucu hap ele geçirildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN

2022-04-12 12:03:13



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.