ÇBK Başantrenörü Kalaycıoğlu: Fenerbahçe maçı bir başlangıç



Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)-ÇUKUROVA Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi'nin yeni başantrenörü Zafer Kalaycıoğlu, "Fenerbahçe maçı bir başlangıç. Buradaki performansımız ve mücadelemiz, hedefimizi sezon sonunda gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceğimizi gösterecektir. Oyuncularımıza güveniyoruz" dedi.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18'inci hafta erteleme müsabakasında yarın Fenerbahçe Safiport'u konuk edecek olan Çukurova Basketbol, yeni başantrenörü Zafer Kalaycıoğlu nezaretindeki ilk antrenmanına çıktı. Tecrübeli koç, Servet Tazegül Spor Salonu'ndaki idman öncesi oyuncularla kısa bir toplantı gerçekleştirirken, çalışmada Fenerbahçe karşılaşmasında uygulanması planlanan taktikler üzerinde duruldu.

Çukurova Basketbol'un kadın basketbolu için önemli bir değer olduğunu vurgulayan Kalaycıoğlu, "Organizasyonun büyüklüğünü buraya gelince daha iyi gördüm. Daha iyi başarıları hak eden bir kulüp. Zaten ben de bunu gördüğüm için burada çalışmayı kabul ettim. Geldiğim için de çok mutluyuz. Birkaç tane sakat oyuncumuz var. Onun için hem Fenerbahçe hem Nesibe Aydın hem de Bursa maçları bizim açımızdan zor olacak. Maçların çok yakın olması nedeniyle, oyuncular pek dinlenme fırsatı bulamayacak. Sezon sonu yorgunluklarına dikkat etmek gerekiyor. Sahada en iyi şekilde mücadele edeceğimize inanıyorum. Oyuncularımızın sahada göstereceği performans ve gayret, bizi mutlu edecektir. Bunu gerçekleştirmeye çalışacağız. Bunun için buradayım ve inşallah gerçekleştiririz" diye konuştu.

'ÖNCE FİNALE KALMAK GEREKİYOR'

Lig şampiyonluğu için adım adım ilerlenmesi gerektiğinin altını çizen Kalaycıoğlu, "Antrenman öncesindeki toplantıda oyunculara hedeflerin bitmeyeceğini söyledim. Gerçekleştirilmiş bir hedef ve alınmış bir kupa var. Türkiye Kupası önemli bir kupaydı. EuroCup'da hayal kırıklığı yaşanmış olabilir ama bunlar çabucak gerçekleştirilecek hedefler değil, çok büyük hedefler. Bu sene bir tecrübe oldu. İnşallah gelecek yıllarda bunu gerçekleştiririz. Kalan hedef olarak önümüzde önce Türkiye lig şampiyonluğu var. Önce finale kalmak gerekiyor. Play-off ilk turunda eşleşeceğimiz takım da önemli. Şu an ilk turda oynayacağımız takım Bursa Büyükşehir Belediyespor gibi görünüyor. Tabii bunun için de ligi ikinci bitirmemiz gerekiyor. Sonrasında rakibimizi bekleyeceğiz. Bizi zor bir süreç bekliyor. Tüm bunları basamak basamak geçmek lazım. Hemen en yukarıdaki hedefi, şampiyonluğu gerçekleştirmek için sadece final maçını düşünmemek lazım. Oyuncularıma bugün bu hedeflere ulaşmak için ilk basamağa dikkat edilmesi gerektiğini söyledim. İlk olarak bundan sonra oynayacağımız maçımız önemli. Dolayısıyla Çarşamba günkü Fenerbahçe maçı bir başlangıç. Buradaki performansımız ve mücadelemiz, hedefimizi sezon sonunda gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceğimizi gösterecektir. Oyuncularımıza güveniyoruz" ifadelerini kullandı.

Taraftarların itici bir güç olduğuna dikkat çeken tecrübeli çalıştırıcı, herkesi Fenerbahçe maçında takıma destek olmaya davet etti.

Yarın Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanacak olan mücadele saat 18.00'de başlayacak ve TİVİBU Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. (DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Antrenmandan görüntü

Zafer Kalaycıoğlu'nun görüntüsü

Kalaycıoğlu sporcularla konuşurken

Zafer Kalaycıoğlu'nun açıklaması

Genel ve detayDHA-Spor Türkiye-Mersin / Yenişehir Mustafa ERCAN

2022-04-12 13:00:47



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