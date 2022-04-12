MDTO’dan Mersin tarihine bir destek daha İş insanı Selamı Gedik’in kaleme aldığı ‘Mersin İleri İlkokulu-Cumhuriyet Aydınlanmasında Bir Eğitim Yuvası’ adlı kitabı, MDTO yayınlarından çıktı Gedik, kitapta İleri İlkokulunun kuruluş öyküsü çevresinde Mersin’in 1930’lu yıllardan 1970’li yıllara kadarki sosyal, kültürel ve eğitim tarihine ışık tutuyor

– Mersin Deniz Ticaret Odası (MDTO), Mersin tarihine bir destek daha vererek, iş insanı Selamı Gedik’in kaleme aldığı ‘Mersin İleri İlkokuluCumhuriyet Aydınlanmasında Bir Eğitim Yuvası’ adlı kitabını yayınladı. Gedik, kitapta İleri İlkokulunun kuruluş öyküsü çevresinde Mersin’in 1930’lu yıllardan 1970’li yıllara kadarki sosyal, kültürel ve eğitim tarihine ışık tutuyor.

MDTO, Mersin’in sosyal, kültürel ve eğitim tarihine bir kitap daha kazandırdı. Selami Gedik’in, derlediği belge ve fotoğraflarla destekleyerek adeta bir belgesel niteliğinde yazdığı ‘Mersin İleri İlkokuluCumhuriyet Aydınlanmasında Bir Eğitim Yuvası’ kitabı, MDTO yayınlarından çıktı. Odanın konferans salonunda gerçekleştirilen kitabın tanıtım toplantısına, MDTO Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Lokmanoğlu, oda yönetimi, eski Kültür Bakanı Fikri Sağlar, AraştırmacıYazar Semihi Vural ile okuldan mezun olan ve bugün her biri farklı alanlarda Mersin’e emek veren isimler katıldı.



“Bu kitap, MDTO’nun 30’uncu kitabı”

MDTO Başkan Yardımcısı Josef Atat, tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, bu yıl basılan iki kitabı okurlara sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Bu yılki yayınlarının ilkinin Mersinli denizci Nezih Kılınçkını'nın ‘Benden Denizci Olmaz’ adlı çalışması olduğunu belirten Atat, “İkincisi, Selami Gedik tarafından kaleme alınan ‘Mersin İleri İlkokulu’ adlı kitaptır. Bu kitap, aynı zamanda gerek denizcilik gerekse kent kültürüne katkı sunmak hedefiyle giderek zenginleşen Mersin Deniz Ticaret Odası yayınlarının 30’uncu kitabı” dedi.

Cumhuriyet dönemi ile birlikte modernleşmenin önemli konularından birinin de okullar olduğunu vurgulayan Atat, “Genç Türkiye Cumhuriyeti'nin başlattığı eğitim hamlesine katkı sunan, sosyal ve kültürel katkısıyla destekleyen okullardan biri de İleri İlkokulu idi. Değerli bir eğitimci kadrosuna ev sahipliği yapmış, kentimiz ve ülkemiz adına çok değerli insanlar yetiştirmiş bu okula ait bilgiler, belgeler ve anılar; kendisi de İleri İlkokulu mezunu olan Selami Gedik tarafından derlendi ve ortaya hem önemli hem de keyifli bir eser çıktı” diye konuştu.



“MDTO, kentle ilgili birçok yayının okuyucuyla buluşmasına önayak oldu”

Selami Gedik ise kitabı, çok uzun süreden beri hazırlığını yaparak ve ilk gençlik yıllarından bu yana biriktirdiği bilgiler, belgelerle yazdığını söyledi. “Esasında ben bir profesyonel okuyucuyum” diyen Gedik, kitabı yazmaya başladığı süreçte birkaç kez vazgeçtiğini, ancak kendisini cesaretlendirenler sayesinde eserin ortaya çıktığını söyledi. Kitabın basımını üstlenen MDTO’ya teşekkür eden Gedik, odanın son 20 yılda Mersin’de çok önemli açıkları kapattığını, gerek deniz ticareti gerek kentle ilgili birçok yayının okuyucuyla buluşmasına önayak olduğunu ifade etti.



“Kentle ilgili sosyolojik inceleme yapmak isteyenlerin başvuracağı bir referans kitabı”

Kitabın 396 sayfa olduğunu belirten Gedik, “Bu 396 sayfada kentin tarihini göreceksiniz. Sosyolojik tarihini göreceksiniz, ekonomik ve kültürel tarihini, eğitim tarihini okuyacaksınız. Geniş bir yelpaze. Bana göre, kitap biraz resimli bilgiler ansiklopedisi gibi oldu ama birçok arkadaşım da ısrarla ‘Resimli bilgiler de hiç gün yüzüne çıkmamış’ diyor. Evet, resimlerin birçoğu basınla hiç buluşmamış resimler, çünkü babamın göreve başladığı bu okulda 1937 yılından itibaren çekilmiş kentin ilk halini gösteren birçok resmi içeriyor ve o yıllarda okula devşirilen öğrencilerin o günkü hallerini gösteriyor. Dolayısıyla kentle ilgili sosyolojik inceleme yapmak isteyenlerin başvuracağı bir referans kitabı” ifadelerini kullandı.

Gedik, kitapta yer alan öğrenci mezuniyet kayıtları incelendiğinde, o yıllardaki Mersin’in sosyolojik yapısının görüleceğine de dikkat çekti.

Toplantıda, kitabın editörü Ziya Aykın’ın yanı sıra İleri İlkokulundan mezun olan Fikri Sağlar ile diğer katılımcılar da birer konuşma yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.