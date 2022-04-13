MEŞOT yenilendi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin Şehirlerarası Otobüs Terminalinde (MEŞOT) yenileme çalışması gerçekleştirdi. Gelen yolcular için modern ve otantik dinlenme bölümleri yapan ekipler, giden yolcu kısmında ise iyileştirme çalışmaları gerçekleştirdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi, MEŞOT’a gelen ve giden yolcular için yeni dinlenme alanları kurdu. MEŞOT binasında geniş bir iyileştirme çalışması yapar ekipler, yeni oturma gruplarıyla MEŞOT’u daha modern bir görünüme kavuşturdu.

MEŞOT binasının çatı izolasyonu ve asma tavan yenilemesini yapan ekipler, binanın duvar boyasını ise komple yeniledi. Toplam 16 saksı, 22 demir çerçeveli pano ve 21 oturma grubunu MEŞOT’a yerleştiren ekipler, gelen yolcu kısmına ise modern bir dinlenme alanı kazandırdı. Park ve Bahçeler Dairesi de süs havuzları ile saksılar üzerinde çalışma gerçekleştirdi.



“Misafirlerimizi karşılamak için özgün bir proje hazırladık”

Fen İşleri Dairesinde görevli İnşaat Mühendisi Mustafa Ümit Diken, gerçekleştirdikleri çalışmalarla ilgili bilgi vererek, “Misafirlerimizi karşılamak için özgün bir proje hazırladık. Deckler, ahşap oturma grupları, beton süs havuzları ve galvanizli saçtan saksılar yaptık. Bu alanı modern bir hale getirdik. İçeride de ahşap oturma grupları yaptık. Bunları desteklemek için 88 adet görsel hazırlandı. Mersinimizin bütün özelliklerini taşıyan resimleri giden yolcularımıza sunacağız. İçeride 19 aydınlatma bölümümüz var. Bunların 15 adedi su akıtıyordu. İzolasyonlarını yaptık. Şu anda hiçbir su sızıntısı yok. Ayrıca içeride duvar, ahşap ve demir imalatların boyalarını yaptık. Engelli vatandaşlarımız için engelsiz yürüyüş bantlarının eksiklerini de tamamladık” dedi.



“Vatandaşlarımızın memnuniyetinin en üst seviyede olduğu görünüyor”

Otogar Şube Müdürü Erol Çetin de vatandaşların çalışmalardan memnun olduklarını belirterek, “Mersin Büyükşehir Belediyemiz MEŞOT içerisinde iyileştirme ve yenileme çalışmaları yaptı. Son yapılan çalışmalarda palmiye ağaçları ve oturma grupları ile beraber MEŞOT’un çehresi değişmiş oldu. Vatandaşlarımızın memnuniyetinin de en üst seviyede olduğu görünüyor” ifadelerini kullandı.



“25 senedir Mersin’deyim, otogarın bu kadar güzelleştiğini ilk defa gördüm”

Otogarda misafirini bekleyen vatandaşlardan Alaattin İlhan ise “Otogara sürekli gidip geliyorum. Otogardaki çalışmalar çok güzel. Hemen hemen 25 senedir Mersin’deyim, otogarın bu kadar güzelleştiğini ilk defa gördüm. Güzel bir şey” diye konuştu.

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