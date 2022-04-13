Mersin'de kablo hırsızlığı yapan 2 kişi tutuklandı

Mersin'in Anamur ilçesinde telefon iletim hatlarından kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Ören Mahallesi'nde telefon iletim hatlarında meydana gelen kablo hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlatan ekipler, bölgede görülen bir aracın plakasını tespit etti. Şüpheli aracı Silifke ilçesi Kırobası Mahallesi'nde durduran ekipler, yaptığı aramada kesilmiş 550 metre kablo ele geçirirken, araçta bulunan 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Jandarmadaki ilk ifadelerinde suçlarını itiraf ettikleri belirtilen 3 zanlıdan 2'si sevk edildikleri mahkemece tutuklanırken, biri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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