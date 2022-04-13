Akdeniz’de sokaklar ve parklar yenileniyor

– Akdeniz Belediyesi, mahallelerde asfalt yama, kaldırım, kilit taşı ve bordür yenileme ile parklarda bulunan kamelya ve oturma gruplarını tamir ve boyama çalışmalarına devam ediyor.

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, merkezkırsal ayırımı yapmadan ihtiyaç duyan her mahallede asfalt kaplama ve yama, kilit taşı döşeme, kaldırım, karo ve bordür yenileme hizmeti sunuyor. Yoğun tempoda hizmet veren ekipler, Yılmaz Güney Gençlik Merkezinin etrafından bulunan sokakları asfaltla kapladı, kaldırım ve bordür çalışmalarını tamamladı. Ekipler, İhsaniye, Müfide İlhan, Güneş ve diğer birçok merkez mahallenin sokaklarında da kaldırım ve kilit taşı döşeme çalışması gerçekleştirdi.



Metruk binaya korkuluk yapıldı, bank, kamelya ve trafolar boyandı

Öte yandan, Camişerif Mahallesi’nde, vatandaşların can güvenliğini tehdit eden metruk bir binanın etrafına korkulukların montajını yapan ekipler, Camişerif Parkında bulunan trafo ile İhsaniye Mahallesi Fatih Cami girişindeki bank ve demir kapıyı boyadı. Ekipler, Romanlar Parkı ile Karaduvar Açelya Parkının da bank, kamelya ve demir aksamlarını boyayıp yeniledi.

Ekiplerin, mahallelerdeki çalışmalarının devam edeceği bildirildi.

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