İlkokul öğrencilerinin dilekleri dilek ağacına asıldı

– Akdeniz Belediyesi, Mersin Barosu ile birlikte ‘Dilek Ağacı’ etkinliği düzenledi. Akdeniz ilçesinde bulunan iki ilkokulun öğrencilerinin yazıp minik zarflara koyduğu dilekleri, belediye bahçesindeki ağaca asılırken, tüm öğrencilerin isteklerinin yerine getirileceği bildirildi.

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinin, Mersin Barosu ile ortak düzenlediği ‘Dilek Ağacı’ etkinliği renkli görüntülere sahne oldu. Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce gerçekleştirilen etkinlik, aynı anda hem belediye binası önünde hem de Mersin Barosunda organize edildi.

Etkinlik öncesinde, Abdullah Şahutoğlu ve Camili İlköğretim Okulları ziyaret edildi. İki okulda eğitim gören öğrenciler; kumandalı araba, tişört, futbol veya basketbol topu, muhabbet kuşu, bot, spor ayakkabısı, okul çantası, paten ve çeşitli dileklerini yazıp minik zarflara koyarak teslim ettiler. Öğrencilerin yazdığı bütün bu dilekler, belediye binası önünde hazırlanan bir ağaca asıldı.



Okullar ziyaret edilip öğrencilere hediyeleri verilecek

Etkinliğe katılan Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, başkan yardımcıları, birim müdürleri ve belediye personeli, dilek ağacına asılı zarfları tek tek çekerek, öğrencilerin dileklerini okudu ve kayıt altına aldı. Çekilen zarflara yazılı tüm talepler en kısa sürede temin edilerek, Abdullah Şahutoğlu ile Camili İlköğretim Okullları ziyaret edilecek ve burada çocuklara hediyeleri teslim edilecek. Dilek ağacından bir zarf çeken Başkan Gültak, Abdullah Şahutoğlu ilkokulu 4/A sınıfından Tolga Kuş adlı öğrencinin ‘muhabbet kuşu’ istediğini yazdığı dileği çekti.



“Çocuklarımızın sevinç ve mutluluğu önceliğimiz”

Etkinliğe ilişkin bir açıklama yapan Başkan Gültak, “Mersin Barosu ile ortaklaşa düzenlediğimiz güzel bir program. Akdeniz ilçemizde bulunan 2 okulumuzu seçtik. Bu 2 okuldaki dezavantajlı ailelerimizin çocuklarına ulaşma noktasında örnek bir çalışma. Belediye binamızın önündeki dilek ağacının aynısı Mersin Barosunda da dikildi. Orada da avukat arkadaşlar, küçük çocuklarımızın dileklerini yazdıkları zarfları çekiyor. Biz de başkan yardımcılarımız, müdürlerimiz ve personelimiz ile birer zarf seçiyoruz. Benim çektiğim zarf, 4/A sınıfından Tolga Kuş adlı çocuğumuza ait. Tolga, benden bir muhabbet kuşu istiyor. Tolga’nın hediyesini en kısa zamanda alacağım. Tüm zarflar açılıp, istenen hediyeler alındıktan sonra, Baro Başkanımız ile ortak bir program yaparak çocuklarımızın dileklerini gerçekleştireceğiz. Önceliğimiz, çocuklarımızın ve ailelerinin mutluluğu. Etkinliği gerçekleştiren Kültür ve Sosyal İşler Müdürümüz Ali Uçar’a da teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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