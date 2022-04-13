Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Çukurova Basketbol: 73 - Safiport Fenerbahçe: 80

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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 18. hafta erteleme maçında Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi, evinde ağırladığı Fenerbahçe’ye 8073 yenildi.

Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan maça iyi başlayan Çukurova Basketbol, ilk periyodu 1714 önde tamamladı. Maçın ikinci periyodunda karşılıklı sayılar olurken, devreye ev sahibi ekip 4039 önde girdi. Maçın 3. periyodunda rakibine göre daha iyi oynayan Fenerbahçe Safiport, bu periyodu 5755 galip kapadı. Maçın son periyodunda etkili oyununu sürdüren sarı lacivertli ekip, maçı 8073 kazandı.



Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Murat Ciner xx, Uğur Özen xx, İbrahim Altıntaş xx

Çukurova Basketbol: Asena Yalçın xx 11, Shavonte Sade Zellous xxx 13, Temitope Titilola Fagbenle xxx 17, Renara Tiffany Hayes xxx 17, Esra Ural Topuz x 6, Nika Baric x 9

Fenerbahçe Safiport: Satou Sabally xxx 20, Amanda Agnes Sofia Zahui Bozoukou x 4, Manolya Kurtulmuş x 1, Olcay Çakır Turgut x 6, Şerife Alperi Onar x 7, Alina Iagupova xxx 24, Bria Nicole Hartley xx 12, Kiah İrene Stokes x 6

1.periyot: 1714 (Çukurova Basketbol lehine)

Devre: 4039 (Çukurova Basketbol lehine)

3. periyot: 5557 (Fenerbahçe Safiport lehine)

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