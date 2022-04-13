Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) - Fenerbahçe Safiport: 73-80

Mustafa ERCAN-Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)
SALON: Servet Tazegül
HAKEMLER: Murat Ciner, Uğur Özen, İbrahim Altıntaş
ÇUKUROVA BASKETBOL KULÜBÜ (ÇBK) MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ: Asena Yalçın 11, Zellous 13, Feride Şevval Akalan, Melis Talay, Yeliz Doğan, Fatmanur Karakaş, Sinem Ataş, Fagbenle 17, Hayes 17, Esra Ural Topuz 6, Baric 9.
SAFİPORT FENERBAHÇE: Sabally 20, Zahui 4, Manolya Kurtulmuş 1, Olcay Çakır Turgut 6, Şerife Alperi Onar 7, Tuğçe Canıtez, Çağla Karatekin, Iagupova 24, Hartley 12, Stokes 6.
1'İNCİ PERİYOT: 17-14
İLK YARI: 40-39
3'ÜNCÜ PERİYOT: 55-57
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Safiport, deplasmanda Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi'ni 80-73 mağlup etti.
Karşılaşmaya etkili başlayan Çukurova Basketbol, ilk periyotu 17-14 önde kapattı. Çekişmeye sahne olan ikinci periyotta da üstünlüğünü sürdüren Çukurova Basketbol devreye 40-39 önde girdi. Karşılaşmanın ikinci yarısında oyunu dengeleyen Fenerbahçe son periyota 57-55'lik üstünlükle girdi. Son çeyrekte rakibine geri dönüş izni vermeyen Fenerbahçe, karşılaşmadan 80-73 galip ayrıldı. (DHA)
DHA-Spor Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN-Soner AYDIN
2022-04-13 21:26:23
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