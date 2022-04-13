Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) - Fenerbahçe Safiport: 73-80

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) - Fenerbahçe Safiport: 73-80

DHA

Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) - Fenerbahçe Safiport: 73-80


Mustafa ERCAN-Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)
SALON: Servet Tazegül 
HAKEMLER: Murat Ciner, Uğur Özen, İbrahim Altıntaş
ÇUKUROVA BASKETBOL KULÜBÜ (ÇBK) MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ: Asena Yalçın 11, Zellous 13, Feride Şevval Akalan, Melis Talay, Yeliz Doğan, Fatmanur Karakaş, Sinem Ataş, Fagbenle 17, Hayes 17, Esra Ural Topuz 6, Baric 9.
SAFİPORT FENERBAHÇE: Sabally 20, Zahui 4, Manolya Kurtulmuş 1, Olcay Çakır Turgut 6, Şerife Alperi Onar 7, Tuğçe Canıtez, Çağla Karatekin, Iagupova 24, Hartley 12, Stokes 6.
1'İNCİ PERİYOT: 17-14 
İLK YARI: 40-39
3'ÜNCÜ PERİYOT: 55-57
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Safiport, deplasmanda Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi'ni 80-73 mağlup etti.
Karşılaşmaya etkili başlayan Çukurova Basketbol, ilk periyotu 17-14 önde kapattı. Çekişmeye sahne olan ikinci periyotta da üstünlüğünü sürdüren Çukurova Basketbol devreye 40-39 önde girdi. Karşılaşmanın ikinci yarısında oyunu dengeleyen Fenerbahçe son periyota 57-55'lik üstünlükle girdi. Son çeyrekte rakibine geri dönüş izni vermeyen Fenerbahçe, karşılaşmadan 80-73 galip ayrıldı. (DHA)
DHA-Spor Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN-Soner AYDIN
2022-04-13 21:26:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Çukurova Basketbol: 73 - Safiport Fenerbahçe: 80
YEREL HABERLER Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Çukurova Basketbol: 73 ...
Tarsus'ta seyir halindeki tır yandı
YEREL HABERLER Tarsus'ta seyir halindeki tır yandı
MTOSB’den 5. OSB hamlesi
YEREL HABERLER MTOSB’den 5. OSB hamlesi
1,3 ton kokain davasında tutuklu sanıklardan 4'üne tahliye
YEREL HABERLER 1,3 ton kokain davasında tutuklu sanıklardan 4'üne ...
İlkokul öğrencilerinin dilekleri dilek ağacına asıldı
YEREL HABERLER İlkokul öğrencilerinin dilekleri dilek ağacına asıldı
Büyükşehir Belediyesi, 4 bin 263 öğrencinin sınav ücretini yatırdı
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi, 4 bin 263 öğrencinin sınav ...
Akdeniz Belediyesi Sokak Hayvanları Kısırlaştırma Kliniğinde kısırlaştırma başladı
YEREL HABERLER Akdeniz Belediyesi Sokak Hayvanları Kısırlaştırma ...
Toroslar'da yollar yenileniyor
YEREL HABERLER Toroslar'da yollar yenileniyor
Tarsus Emniyet Müdürü Fil: "Vatandaşın memnuniyeti polisin gururudur"
YEREL HABERLER Tarsus Emniyet Müdürü Fil: "Vatandaşın memnuniyeti ...
Mantar Yetiştirme Kursu, Tarsuslulara yeni iş kapısı oldu
YEREL HABERLER Mantar Yetiştirme Kursu, Tarsuslulara yeni iş kapısı ...
Göksu Deltası'nda çıkan yangın kendiliğinden söndü
YEREL HABERLER Göksu Deltası'nda çıkan yangın kendiliğinden söndü
Göksu Deltası'nda çıkan yangın, kendiliğinden söndü
YEREL HABERLER Göksu Deltası'nda çıkan yangın, kendiliğinden söndü
Vali Su, Mersin'de yatırımların sıkı takip edilmesi talimatını verdi
YEREL HABERLER Vali Su, Mersin'de yatırımların sıkı takip edilmesi ...
Akdeniz’de sokaklar ve parklar yenileniyor
YEREL HABERLER Akdeniz’de sokaklar ve parklar yenileniyor
Yıldırım: “Hedefimiz, 2023’te 50 ülkeye ihracat yapmak” Yılbor Plastik Boru Yönetim Kurulu Üyesi Yıldırım, 2020’de toplam satışlarının yüzde 40’ını oluşturan ihracatlarını 2021’de yüzde 60’a çıkardıklarını söyledi
YEREL HABERLER Yıldırım: “Hedefimiz, 2023’te 50 ülkeye ihracat ...
Mersin’de sel ve taşkın suları denizi çamura çevirdi Kentte bin 500 rakımlarda oluşan taşkın ve sel sularının dökülerek coşkulu bir şekilde akmaya başladığı Limonlu deresinin denizle buluştuğu bölge renk değiştirdi Taşkın ve sel suları nedeniyle Kayacı Vadisi'ndeki bazı mesire alanlarına da kısmen zarar verdi
YEREL HABERLER Mersin’de sel ve taşkın suları denizi çamura ...
Anamur'da yol yapım çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Anamur'da yol yapım çalışmaları sürüyor
Büyükşehir Belediyesi, Tarsus Eski Ömerli’de LGS kurs merkezi açtı
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi, Tarsus Eski Ömerli’de LGS kurs ...
Mersin'de kablo hırsızlığı yapan 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Mersin'de kablo hırsızlığı yapan 2 kişi tutuklandı
MEŞOT yenilendi
YEREL HABERLER MEŞOT yenilendi
Göksu Deltası’nda yangın
YEREL HABERLER Göksu Deltası’nda yangın
Alime Toprak'a 15 yıl hapis cezası
YEREL HABERLER Alime Toprak'a 15 yıl hapis cezası
MDTO’dan Mersin tarihine bir destek daha İş insanı Selamı Gedik’in kaleme aldığı ‘Mersin İleri İlkokulu-Cumhuriyet Aydınlanmasında Bir Eğitim Yuvası’ adlı kitabı, MDTO yayınlarından çıktı Gedik, kitapta İleri İlkokulunun kuruluş öyküsü çevresinde Mersin’in 1930’lu yıllardan 1970’li yıllara kadarki sosyal, kültürel ve eğitim tarihine ışık tutuyor
YEREL HABERLER MDTO’dan Mersin tarihine bir destek daha İş insanı ...
Eşini öldüren Alime'ye 'tahrik ve iyi hal' indirimiyle 15 yıl hapis
YEREL HABERLER Eşini öldüren Alime'ye 'tahrik ve iyi hal' ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.