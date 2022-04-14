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Büyükşehir Belediyesinden Erdemlili üreticilere avokado ve alıç fidanı Mersin’in Erdemli ilçesinde, 91 üreticiye bin 810 adet avokado fidanı, 26 üreticiye de 625 adet alıç fidanı dağıtıldı

İHA

Büyükşehir Belediyesinden Erdemlili üreticilere avokado ve alıç fidanı Mersin’in Erdemli ilçesinde, 91 üreticiye bin 810 adet avokado fidanı, 26 üreticiye de 625 adet alıç fidanı dağıtıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Erdemli’deki üreticilere avokado ve alıç fidanı desteğinde bulundu. Erdemli’de, 91 üreticiye bin 810 adet avokado fidanı, 26 üreticiye de 625 adet alıç fidanı dağıtıldı.
Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi, bu yıl “Avokado Fidanı Dağıtımı Projesi”nin ilk etabını Erdemli’den başlatırken, Silifke’den başlayan “Alıç Fidanı Dağıtımı Projesi” ise Erdemli’de devam etti. Erdemli’deki üreticiler düzenlenen törende avokado ve alıç fidanlarını teslim aldı.

“Avokado bugüne kadar bu bölgede ekilmiyordu” demişti
Kısa süre önce gerçekleşen “Üretmezsek Tükeniriz” konferansında konuşan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, “Lavanta, kantaron, nergis soğanı, avokado, badem, ceviz fidanı. Bunlar bölgeye kazandırdığımız birçoğu yeni ürün. Avokado bugüne kadar bu bölgede ekilmiyordu. Bilinen bir şey değil. Bunların da kazancı yüksek çeşitler olduğunu bildiğimiz için yapıyoruz” demişti.

Erdemli’de alıç ve avokado fidanı dağıtımları yapıldı
Alıç fidanı dağıtımı çerçevesinde bu yıl yüzde 50 hibeli olarak 10 ilçede 45’i kadın toplam 255 üreticiye yapılacak 5 bin 307 adet alıç fidanı dağıtımları Silifke’den başladı. Silifke’nin ardından Erdemli’de yapılan dağıtımda 7’si kadın olmak üzere toplam 26 üretici 625 adet alıç fidanını teslim aldı. Dağıtımlar aynı gün Mut ve Gülnar’da devam etti. Mut’ta 6’sı kadın toplam 31 üretici 547 adet alıç fidanı alırken, Gülnar’da ise 10’u kadın toplam 38 üretici 451 adet fidan desteğinden yararlandı.
Avokado Fidanı Dağıtımı Projesinde ise bu yıl ilk etapta 6 ilçede 40’ı kadın olmak üzere toplam 192 üreticiye yüzde 50 hibeyle sunulacak olan 3 bin 865 adet avokado fidanı desteğinin ilk dağıtımı Erdemli’de yapıldı. Erdemli’de 20’si kadın olmak üzere 91 üretici bin 810 adet avokado fidanı desteğinden yararlandı.

“Yolculuğumuz passiflora ile başladı”
Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanı Salim Serdar Gökçek, dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, bu yıl başlayan fide ve fidan dağıtımları ile ilgili bilgi verdi. Gökçek, “Öncelikle Anamur ilçemizde alternatif ürün çeşidi ve tıbbi aromatik bitki olan passiflora ile başladı yolculuğumuz. Daha sonra yine alternatif çeşit tıbbi aromatik bitkiler olan adaçayı fidesi ve alıç fidanını Silifke’de dağıttık. Bugün de Erdemlimizde avokado ve alıç üzerine desteğimize devam edeceğiz” dedi.
Avokadonun son yıllarda önem kazandığını da vurgulayan Gökçek, “Piyasada ciddi gelir getiren ve Türkiye olarak da ithalatını yaptığımız bir bitki. Hem ithalat açığımızı kapatmak hem de birim alandan daha yüksek ürünler elde etmek ve yüksek girdi maliyetine destek olmak, kazancımızı artırmak adına avokado fidanı dağıtıyoruz” diye konuştu.
Avokadonun, limonun iyi yetiştiği yerlerde yetişebildiğine dikkat çeken Gökçek, “Tarsus’tan Erdemli’ye kadar olan talepli üreticilerimiz yüzde 50 hibeli olarak bizlere müracaat ettiler. Büyükşehir Belediyemize katkı paylarını yatırdılar. Biz de onlara şimdi fidanlarını ilçe ilçe teslim ediyoruz. Önümüzdeki günlerde Toroslar, Mezitli, Yenişehir, Tarsus ve Akdeniz ilçelerimize de üreticilerimizin katkı paylarını yatırdığı fidanları teslim edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Gelecek nesillerimiz için mecbur çalışacağız, üreteceğiz”
Avokado fidanı desteğinden yararlanan üreticilerden 52 yaşındaki Hatice Aydın da 3 çocuğunun 2’sinin okuyup meslek sahibi olduğunu, birinin de üniversitede okuduğunu belirterek, “Allah’a çok şükür hepsi iyi yerlere geldi. Bizler de topraktan kazandığımız parayla olduğu kadar devam ediyoruz. Başka bir kazancımız yok. Genelde limon, portakal, greyfurt ve zeytin üretiyoruz. Şimdi de avokadoyla uğraşmak istiyoruz. Çevreden de görüyoruz. Şimdilik çevredekiler memnun, inşallah biz de memnun oluruz. Her şeyi üretmek zorundayız, çalışmak zorundayız. Atalarımız böyle devam etti, bizler de gelecek nesillerimiz için mecbur çalışacağız, üreteceğiz” dedi.

“Kadınlarımız da bu işi yapsın ve üretim artsın istiyorum”
Alıç fidanı desteğinden yaralanan 23 yaşındaki üretici Kader Nur Aydoğdu ise “Yaklaşık 16 yıldır ailemle birlikte tarımın içerisindeyim. Alıç fidanını ilk defa deniyorum ama yavaş yavaş öğreneceğimi düşünüyorum. Sonuçta ben bunu para kazanmak için yapıyorum. Kazancımı yine toprağa yatırmak istiyorum. Kadınlarımız da bu işi yapsın ve üretim artsın istiyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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