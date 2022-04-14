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Bir dönem lükstü, şimdi enflasyona direnen meyve oldu Türkiye'nin muz ihtiyacının yüzde 50'sinden fazlasının karşılandığı Mersin'de yoğun hasat dönemi geride kalmasına rağmen bu dönemde fiyatların geçtiğimiz yılla aynı kalması dikkat çekti Ara hasatların sürdüğü kentte birinci kalite muz 9, ikinci kalite muz 4,5 TL'den üreticiden alınıyor

İHA

Bir dönem lükstü, şimdi enflasyona direnen meyve oldu Türkiye'nin muz ihtiyacının yüzde 50'sinden fazlasının karşılandığı Mersin'de yoğun hasat dönemi geride kalmasına rağmen bu dönemde fiyatların geçtiğimiz yılla aynı kalması dikkat çekti Ara hasatların sürdüğü kentte birinci kalite muz 9, ikinci kalite muz 4,5 TL'den üreticiden alınıyor

Türkiye'nin muz ihtiyacının yüzde 50'sinden fazlasının karşılandığı Mersin'de yoğun hasat dönemi geride kalmasına rağmen bu dönemde fiyatlar geçtiğimiz yılla aynı kalması dikkat çekti. Yaşanan zirai don hadiseleri ve girdi maliyetlerine rağmen diğer meyve ile sebzelerde fiyatlar arttı ancak muz da bir değişiklik olmayarak birinci kalitesi 9, ikinci kalitesinin ise 4,5 TL'den hasat edildiği belirtildi.
Ülke genelinde tüketilen her iki muzdan birinin üretildiği Mersin'de, açıkta ve seralarda yoğun hasat dönemi bitti. Yoğun hasat döneminde bu sene geçtiğimiz yıla oranla üretici muzu yüzde 20 daha düşük fiyata sattı. Muzda yoğun hasat döneminin bitmesine rağmen, ara hasatların sürdüğü kentte üretilen diğer meyve ve sebzelerin fiyatları hem çetin geçen kış şartları hem de girdi maliyetleri nedeniyle arttı. Muz da ise durum değişmedi. Geçen yıl Nisan aylarında birinci kalite muz 8,5 ile 9 TL arasında alıcı bulurken, bu sene de aynı rakamlardan üreticiden alınması dikkat çekti. Hevenklerin alt sıralarındaki ikinci kalite muz ise üreticiden 4,5 TL'den tüccara giderken, market ve pazarlarda 12 ile 15 TL arasında satışa sunuluyor. Öte yandan ithal edilerek günlerce süren yolculukla Türkiye'ye getirilen muzun kilogram fiyatı ise 25 TL'den satılıyor. Buna karşı, üreticiler de vatandaşlara hem taze ve aromasıyla dikkat çeken hem de fiyatı daha uygun yerli muzu tercih etmeleri çağrısında bulundu.

"Geçtiğimiz yılda 9 liraydı"
5 bin metre kare alanda muz yetiştiriciliği yaptığını belirten üretici İrfan Özçalışkan, "Geçtiğimiz yılda fiyat bu aylarda aynı 8,5, 9 liraydı. Fakat geçmiş aylarda 7,8 lira iken bu sene 4, 4.5 liradan gitti. Muz kesim ağırlığı olan günlerinde 4,5 liradan gitti" dedi.
İthal muzu yemenin yanlış olduğuna değinen Özçalışkan, "Çünkü 2 ayda bir geminin geldiğini hesap edersek, ilaçla dayanarak geliyor. Bir muzun sararma ömrü 3 gün, 4 gün. Fakat bu ilaçla gemide 3 ay 4 ay bekleyerek geliyor" diye konuştu.

"Yıllık geçen sene daha yüksekti"
4 yıldır 12 bin metrekare alanda muz yetiştiriciliği yapan ziraat teknikeri Yaren Demirtaş, "Geçen sene yıllık olarak baktığımızda fiyatlar bu yıla göre daha yüksekti. Ama ay olarak yani bu ay için geçen yıla göre aynı. Ama girdi maliyetimiz çok fazla oldu. Şimdi bizim Akdeniz bölgesinde bir fiyat belirliyorlar hale gidiyorlar, halde ne kadar muz var ona göre belirliyorlar. Diğer sebzelerin yükselip muzun aynı kalmasını inanın biz de neye göre belirlediklerini bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.

"İthal yerine yerli muz yiyin"
Vatandaşlara da çağrıda bulunan Demirtaş, "Bir markete gittiklerinde hem yerli hem ithal muz varsa yerli muzu alsınlar. Çünkü biz birinci kalite muzu 9 lira, ikinci kalite muzu 4.5 liradan yani yarı fiyatından veriyoruz. Ama markete giden ya da pazara giden satış ikisi de aynı oluyor. Yani vatandaş neden gidip 25 lira olan ithal muzu alsın. Yani şöyle söyleyeyim bir ülkede çiftçi kalkınmazsa devlet de kalkınmaz. Ricam ithal muz yerine yerli muzu tercih etmeleri" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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