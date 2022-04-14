Mersin'de kaybolan Alzheimer hastası için arama çalışması başlatıldı

Mersin'in Aydıncık ilçesinde ailesinin kayıp müracaatında bulunduğu 87 yaşındaki Alzheimer hastasının bulunması için çalışma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezine yakın Yeni Mahalle'de yaşayan 87 yaşındaki Alzheimer hastası Mustafa Kuş'un (87) yakınları, dün akşam jandarmaya kayıp müracaatında bulundu. Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, ilçenin doğu kısmında ormanlık alanın girişindeki güvenlik kameralarından yaşlı adamın görüntülerini tespit etti. Çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştıran ekipler, aramakurtarma çalışması başlattı. Arama çalışmalarına Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri ile AFAD, AKUT, jandarma ekipleri ve vatandaşlar katıldı. İz takip ve canlı arama kurtarma köpeklerinin de yer aldığı çalışmaların devam ettiği bildirildi.

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