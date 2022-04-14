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Titan Technology Pipeline, Akkuyu NGS’ye bir sevkiyat daha gerçekleştirdi

İHA

Rusya'nın yanı sıra uluslararası projeler için de inşaat metal ürünleri ve ekipman üreten TİTAN2 Holdingin yan kuruluşlarından biri olan Titan Technology Pipeline (TPL) Limited Şirketi, Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) için üretilen çelik yapıların sevkiyatını gerçekleştirdi.

Titan Technology Pipeline, Akkuyu NGS’ye bir sevkiyat daha gerçekleştirdi

Rusya’nın yanı sıra uluslararası projeler için de inşaat metal ürünleri ve ekipman üreten TİTAN2 Holdingin yan kuruluşlarından biri olan Titan Technology Pipeline (TPL) Limited Şirketi, Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) için üretilen çelik yapıların sevkiyatını gerçekleştirdi.
Kargo, deniz yoluyla St.Petersburg Bronka Limanından Akkuyu NGS inşaat sahasının Doğu Kargo Terminaline geldi. Sahaya gönderilen ekipmanlar arasında, 2’nci güç ünitesinin reaktör binasının iç koruma kabının (İKK) dördüncü katmanının bölümleri, iki adet borik asit çözeltisini depolama tankı ve inşa edilmekte olan santralin 1’inci güç ünitesinin reaktör adasının yardımcı binasında yer alacak iki adet bor konsantresi tankı bulunuyor. Ürünler, üretim ve varış noktasına teslimatın tüm aşamalarında Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK) tarafından gerçekleştirilen denetimler de dahil olmak üzere çok aşamalı kalite kontrolünden geçiyor.

“Dört güç ünitesinin inşaatı eş zamanlı olarak devam ediyor”
Titan Technology Pipeline Limited Şirketi Teknik İşler Direktörü Anton Sinelnikov, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Her şeyden önce biz, inşaat planına göre çalışıyoruz. İnşaat sahasından bize iş programı ile üretilmesi ve tedarik edilmesi gereken öncelikli parçaların isimleri iletiliyor. Tüm dört güç ünitesinin inşaatı eş zamanlı olarak devam ediyor. Şu anda 4’üncü güç ünitesinin birinci katmanının imalatını başlatıyoruz” dedi.
Ürünlerin Sosnovy Bor’dan Bronka Limanına taşınması, trafik akışını engellememek amacıyla gece saatlerinde özel alçak dorseli tırlarla yapılıyor. Ürünler limana gönderilmeden önce ısıyla şekil alabilen şrink film ile paketleniyor ve özel nakliye kasalarına yerleştiriliyor. Böylelikle ürünler, geminin ambarına veya üst güvertesine indiriliyor ve Türkiye'ye naklediliyor. Ürünler, montaj için teslim edilene kadar depoda muhafaza ediliyor.
Titan Technology Pipeline Limited Şirketi İnşaat Malzemeleri Depolama Alanının Müdürü Evgeny Orekhov da konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Türkiye’de bulunan NGS inşaat sahasında, uzmanları tüm ürünlerimizin teslimkabul süreçlerine ve komisyonlara katılan TPL’nin aktif olarak faaliyet gösteren daimi bir bölümü bulunmaktadır. Dolayısıyla biz, ürünlerimizin kullanımına ilişkin tüm aşamalarla ilgili bilgiye sahibiz” diye konuştu.
Akkuyu NGS’nin inşa edilmekte olan dört güç ünitesi için çelik yapılar ve ekipmanların üretimi devam ediyor. TPL uzmanları, iç koruma kabının katmanları ve santralin dört ünitesi için üretilmekte olan teknolojik tankların yanı sıra reaktör şaftının, gövde içi bileşenlerin bakım şaftının, bekletme havuzunun ve 3’üncü ve 4’üncü güç ünitelerinin konteyner bölmesinin kaplamasını da üretecek. Ayrıca nükleer ve türbin adalarının teknik boru hatlarının ve ilgili destek sistemlerinin üretimi de yapılacak.
TPL, Akkuyu NGS için üretilen çelik yapıların bir sonraki sevkiyatını bu ay içinde yapmayı planlanıyor. 1’inci ünitenin iç koruma kabının altıncı katmanının tamamı ve 3’üncü güç ünitesinin üçüncü katmanının iç koruma kabının bölümlerinin büyük bir kısmı inşaat sahasına teslim edilecek.

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