Mersin polisi öğrencileri bilgilendirmeye devam ediyor

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Mersin polisi öğrencileri farklı konularda bilgilendirmeye devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bilgilendirme ve önleme faaliyetleri çerçevesinde, Anamur ilçesindeki Evciler ve Köprübaşı ilkokullarında polislik mesleğinin tanıtılması, arkadaşlık ilişkileri, ailenin önemi, telefon ve internet kullanımı, genel asayiş kuralları, sosyal yaşantıda dikkat edilmesi gerekenler, emniyet kemeri takmanın önemi gibi konularında öğrencilere bilgiler verildi.

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