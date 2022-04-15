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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çocuklar robot tasarlıyor, anneleri 3 boyutlu tasarım dersi alıyor

İHA

Çocuklar robot tasarlıyor, anneleri 3 boyutlu tasarım dersi alıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesinin Tarsus’ta bulunan Kadın ve Çocuk Bilim, Teknoloji Atölyesi’nde hem çocuklar hem de anneler eğitim alıyor. Çocuklara robotik tasarım ve kodlama, akıllı devre sistemlerinin nasıl yapılacağı gibi konularda eğitim verilirken, annelerine ise 3 boyutlu tasarım, dijital vatandaşlık ve temel bilgisayar eğitimleri uygulamalı olarak gösteriliyor.
Tarsus’ta makam mevkiinde yer alan Kadın ve Çocuk Bilim, Teknoloji Atölyesi’nde geleceğin mühendisleri, bilim insanları olacak çocuklara robotik tasarım ve kodlama, akıllı devre sistemlerinin nasıl yapılacağı gibi konularda eğitim verilirken, eş zamanlı olarak annelerine de 3 boyutlu tasarım, dijital vatandaşlık ve temel bilgisayar eğitimleri uygulamalı olarak gösteriliyor. Tarsus Kadın ve Çocuk Bilim, Teknoloji Atölyesi Birim Sorumlusu olarak görev yapan Emre Aşkın, “Atölyemizde kadınlara ve çocuklara yönelik olarak eğitimlerimiz devam ediyor. Bir tarafta anneler eğitim görürken, bir tarafta da çocuklar eş zamanlı olarak eğitimlerine devam ediyor. Atölyemizde eğitim gören çocuklarımıza ve annelere 3 boyutlu tasarım, oyun geliştirme ve robotik alanlarında çalışmalara başladık. Şu an ürün üretmek için 3 boyutlu tasarım yapıp, 3 boyutlu yazıcıdan baskı alıyorlar. Almış oldukları baskıları da kendi geliştirmiş oldukları mobil uygulamadan satışa sunacaklar” dedi.
İlerleyen günlerde turnuvalar gerçekleştirileceğini de belirten Aşkın, “Robot turnuvasına hazırlanıyoruz. 4, 5 ve 6 Haziran’da Uluslararası Robot Turnuvasını Tarsus’ta düzenleyeceğiz. Bütün öğrencilerimizle bu sürece hazırlık yapıyoruz” diye konuştu.
Öğrencilerden Ali Kerem Bağ, “Burada robot yapmayı, kodlamayı, paylaşmayı öğreniyoruz. Bilgi ediniyoruz. Takım olmayı öğreniyorum. Diğer arkadaşlarımı da buraya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.
Anne Özlem Bağ da “Çocuğum zevkle geliyor, çok eğleniyor. El becerileri gelişiyor, düşüncesi değişiyor. Biz de aynı şekilde 3D yazıcı ile tanıştık burada. Tasarımlar yapıyoruz, zevkle geliyoruz, değişik bir ortam. Güzel arkadaşlıklar edindik. Belediyemize çok teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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