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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Seçer'e 'yılın sanat öncüsü' ödülü

İHA

Başkan Seçer'e 'yılın sanat öncüsü' ödülü

Bu yıl ilki düzenlenen Çukurova Bölgesi Tiyatro Ödülleri’nde Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ‘yılın sanat öncüsü’ ödülüne layık görülürken, Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu da 14 farklı dalda ödül aldı.
“Ustalara Vefa, Sanata Destek” adını taşıyan Çukurova Bölgesi Tiyatro Ödülleri 2022’ye Mersin Büyükşehir Belediyesi damga vurdu. Başkan Vahap Seçer’in ‘yılın sanat öncüsü’ ödülüne layık görüldüğü tiyatro ödüllerinde Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu da yeniden yapılandırıldığı hali ile ‘yılın tiyatro olayı’ ödülüne layık görüldü. Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Murat Atak’ın ‘onur ödülü’ aldığı tiyatro ödüllerinde ‘Lina Nasif Özel Ödülü’ Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Koordinatörü ve Opera Sanatçısı Bengi İspir Özdülger’e verildi. ‘En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’ dalında Aslolan Hayattır ve Vahşet Tanrısı’nda sergilediği performansı ile Ömür Sevgi Çil, Buzlar Çözülmeden ve Matruşka oyunundaki performansı ile de Gizem Koçer ödül aldı. Matruşka oyunundaki başarısı ile Güvenç Gümüş, Aslolan Hayattır ve Halktan Biri oyunlarıyla Ozan Erdönmez, Aslolan Hayattır oyunuyla Anıl Tunç Karaersal, Buzlar Çözülmeden ve Ölümü Ardında Gezdirenler oyunlarındaki başarısıyla da Ersen Ocak en iyi erkek oyuncu ödülüne layık görüldü. Tiyatro ödüllerinde ‘jüri özel ödülü’ ise Buzlar Çözülmeden oyunundaki performansı ile Tolga Manyer’in oldu.
Başak Özdoğan’ın Kozalar oyunundaki sahne tasarımı ‘en iyi sahne tasarımı ödülünü, Funda Çebi’nin Buzlar Çözülmeden oyunundaki kostüm tasarımı en iyi kostüm tasarımı ödülünü alırken, en iyi ışık tasarımı ödülüne de Buzlar Çözülmeden oyunu ile Salim Yücel layık görüldü.
Buzlar Çözülmeden oyununun müzikleri Gürkan Çakıcı ve Serkan Çankaya’ya, Kozalar oyunu müzikleri de İbrahim Can Otkum’a ödülü getirdi. En iyi dramaturg ödülünü Taner Çelik aldı.
Turneleri ile Mersin’in dört bir yanındaki çocukları tiyatro ile buluşturan Çocuk Tiyatrosu da birçok ödüle layık görüldü.
Sevilen tiyatro oyunu Gökkuşağının Altında’da gösterdiği performansı ile Ceren Özmen en iyi kadın oyuncu ödülünü, Mehmet Naci İdişçi en iyi erkek oyuncu ödülünü, Alev Tol ise en iyi dekorkostüm tasarımı ödülünü aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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