Turizm merkezi Akdeniz’de tekneler sezona umutla hazırlanıyor Doğu Akdeniz’in turizmde göz bebeği konumunda yer alan Mersin’de bakımları yapılan tekneler tek tek denize indiriliyor Ramazan Bayramı ile birlikte start verecek olan tekne sahipleri, pandeminin de etkisini yitirmesiyle birlikte yeni sezonu umutla bekliyor

Türkiye’nin önemli turizm bölgeleri arasında yer alan Doğu Akdeniz’in göz bebeği Mersin’de bakıma alınan birçok gezi teknesinin onarım işlemleri son aşamaya getirilerek teker teker denize indirilmeye başlandı. Tekne sahipleri de pandeminin etkisini yitirmesiyle birlikte bayramda açılacak yeni sezonu umutla bekliyor.

Dünyada olduğu gibi ülke genelinde de Covid19 nedeniyle son 2 yıldır zor bir süreç geçiren turizm sektörü, pandeminin etkisini kaybetmeye başlamasıyla birlikte yeni sezona umutla hazırlanıyor. Deniz turizminin başlıca şehirlerinden ve bölgenin parlayan yıldızı konumunda yer alan Mersin’de de Kasım ayında balıkçı barınaklarındaki tersanelere çekilen gezi teknelerinde bakımlar son aşamaya geldi. Kış mevsiminin çetin geçmesi nedeniyle işleri uzayan tekneler de onarımların yapılmasının ardından son aşama olan boyama kısmına geçildi. Boyanan bazı tekneler ise teker teker denize indirilerek sezon için iç bakıma alınarak son rötuşları yapılmaya başlandı.



"Sezon bayramla birlikte açılır"

Teknesinin sezonluk bakımın yaptığını kaydeden Mustafa Rıdvan Özcan, "Bir hafta 10 güne kadar bakımımız biter, ondan sonra sezona umutla bekleyişteyiz. Bakımda teknemizin eski boyasını sıyırıyoruz, tekrardan suya dayanıklı macun çekiyoruz, zımpara yaptıktan sonra sezonda boyası daha canlı, teknede daha güzel gözükmesi için her sene bu şekilde boya yapıyoruz. Teknemizi denize indireceğiz kısmet olursa. Sezonun Ramazan ayının ardından bayramla birlikte açılır diye umut ediyoruz" dedi.



"Bu sene iyi gidecek"

Geçtiğimiz sezon pandemiden dolayı sıkıntılar olduğunu anımsatan tekne sahiplerinden Sanver Akyürek, "Ama bu sene tabi biraz daha iyi olacağını düşünüyoruz. Havalar da sıcak gidecek diye meteorolojinin yayınları var. İnşallah iyi gidecek bu sene. Bakımda işte eskiyen yani genelde onarımlarını yapıyoruz. Tahtalar eksik oluyor, motorlarda bazı aksaklıklar oluyor onları gideriyoruz. Bu yaklaşık bir 45 ayımızı alıyor. Yağmurlar falan oldu bu kışın. O yüzden biraz geciktik, daha doğrusu şu an işte yarın hayırlısıyla teknemizi suya indireceğiz. Bu evet yarın suya inecek, diğerleri de 1520 gün sonra suda olur. Daha sonra Taşucu Limanı'na geçiyoruz" ifadelerini kullandı.



"Kasım ayında karaya getirmiştik"

Eşiyle birlikte tekne işletmeciliği yapan Zeynep Söylemez de “15 yıldır bu sektörün içindeyiz. Şimdi de rutin bakımları için teknemizi Kasım ayında karaya getirmiştik, bakımları tamamlandı, suyla buluşturacağız. Bayramla birlikte de Allah izin verirse sezonumuza başlayacağız. Buradaki, tersanedeki işlerimiz bitti de götürdüğümüz zaman iç bakımıyla da alakalı bir yaklaşık 10 günlük de işimiz Taşucu'nda olacak. Ondan sonra artık sezonu bekleyeceğiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.