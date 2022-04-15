Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

20. Mersin Uluslararası Müzik Festivali bu yıl da ünlüleri buluşturacak Bu yıl 20’nci yaşına kutlayacak Mersin Uluslararası Müzik Festivali, 21 Mayıs-11 Haziran tarihleri arasında dolu dolu bir programla sanatseverlere unutulmaz anlar yaşatacak ‘Müzik Birleştirir’ temasıyla gerçekleştirilecek ve 12 konser ve gösterinin yer alacağı festival, klasik müzikten caza, türkülerden popa kadar geniş bir yelpazede sanatseverleri buluşturacak

İHA

20. Mersin Uluslararası Müzik Festivali bu yıl da ünlüleri buluşturacak Bu yıl 20’nci yaşına kutlayacak Mersin Uluslararası Müzik Festivali, 21 Mayıs-11 Haziran tarihleri arasında dolu dolu bir programla sanatseverlere unutulmaz anlar yaşatacak ‘Müzik Birleştirir’ temasıyla gerçekleştirilecek ve 12 konser ve gösterinin yer alacağı festival, klasik müzikten caza, türkülerden popa kadar geniş bir yelpazede sanatseverleri buluşturacak

20. Mersin Uluslararası Müzik Festivali, bu yıl da ünlüleri buluşturacak. ‘Müzik Birleştirir’ temasıyla 21 Mayıs11 Haziran tarihleri arasında dolu dolu bir programla sanatseverlere unutulmaz anlar yaşatacak olan 20. Mersin Uluslararası Müzik Festivalinde 3’ü ücretsiz 12 konser ve gösteri yer alacak. Festival, klasik müzikten caza, türkülerden popa kadar geniş bir yelpazede sanatseverleri bir araya getirecek.
20. Mersin Uluslararası Müzik Festivalinin (Merfest) programı, Kültür Merkezinde düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı. Toplantıya, Merfest Yönetim Kurulu Başkanı Selma Yağcı, Festival Sanat Yönetmeni Erdoğan Şanal, Festival Yürütme Kurulu Üyeleri ve Mersinli sanatseverler katıldı.
Mersin Uluslararası Müzik Festivali, ‘Müzik Birleştirir’ temasıyla 21 Mayıs11 Haziran 2022 tarihleri arasında perdelerini 20’inci kez açacak. Festival, 12 etkinlikle 20 gün sürecek. Festivalde, Hollanda, Avusturya, Azerbaycan, Kazakistan, İspanya, Çin ve Türkiye’den farklı müzik türlerinden solist ve müzik toplulukları, Mersin’de adeta müzik şöleni sunacak. Etkinlikler, Mersin Kültür Merkezi, Tarsus Baca Meydanı, Mezitli Belediyesi Amfi Tiyatrosu, Tarsus St. Paul Müzesi, Toroslar Belediyesi Amfi Tiyatrosu, Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi, Mezitli Belediyesi Kültür Merkezi, Latin Katolik Kilisesi, Mersin Üniversitesi Nevit Kodallı Konser Salonunda gerçekleştirilecek. Etkinliklerden 3’ü ücretsiz olarak Mersinlilerle buluşacak.
Festivalde, Sanat Ödülü, Kent Ödülü ve Nevit Kodallı Genç Yetenek Ödülü olmak üzere 3 farklı dalda ödüller dağıtılacak, ayrıca bu yıla özel MUMF 20. Yıl Özel Ödülü de verilecek. Festivalde ayrıca, Aralık 2021’de yaşamını yitiren Mersinli Ressam Lina Nasif anısına da bir konser düzenlenecek.

“Müzik, gerçekten birleştirir”
Merfest Yönetim Kurulu Başkanı Selma Yağcı, toplantıda yaptığı konuşmasına, Atatürk’ün ‘Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir’ sözünü hatırlatarak başladı. Festivali 20 yıl önce kurduklarını belirten Yağcı, festivalin Mersin'in sanat konusundaki en büyük destekleyicilerinden biri olduğunu söyledi. Mersin Uluslararası Müzik Festivalinin 2007’de Avrupa Festivaller Birliğine alındığını vurgulayan Yağcı, “Geçen seneki temamız ‘Müzik İyileştirir’ idi, çünkü vatanımız, insanlarımız hastaydı; yangınlar, depremler vardı. Bu seneki temamız da ‘Müzik Birleştirir’. Müzik, gerçekten birleştirir” dedi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Mersin Valiliği ve belediyeler başta olmak üzere tüm destek verenlere teşekkür eden Yağcı, “Çok zor günler yaşıyoruz biliyorsunuz. Buna rağmen bu festivali yapıyorsak eğer bu bir fantezi olmamalı ve olmuyor zaten. Biraz yürekteki acıları dindiren, paylaşan, sevgi dolu bir etkinlik olacak” diye konuştu.

Gala Konseri, Türkiye’nin opera yıldızlarından
Festival programını ise Sanat Yönetmeni Erdoğan Şanal açıkladı. Festivalin 21 Mayıs’ta Türkiye’nin opera yıldızlarının Gala Konseri ile başlayacağını söyleyen Şanal, klasik müzik sevenler, opera, müzikal, operet sevenler için müthiş bir gece olacağını belirten Şanal, Kültür Merkezinde gerçekleşecek konserin orkestra şefliğini Murat Cem Orhan’ın yapacağını, mezzo soprano Asude Karayavuz, soprano Hale Soner Kekeç, tenor Erdem Erdoğan ve bariton Caner Akgün’ün, Festival Orkestrası ile sahne alacağını ifade etti.
Şanal’ın açıklamasına göre, türküleri caz formatında seslendiren genç yetenek Elif Sanchez, 23 Mayıs’ta Mezitli Kültür Merkezinde sahne alacak. Sanchez, Grammy ödüllü İspanyol Besteci ve Gitarist Javier Limon’un yapımını üstlendiği “Mi Voz” (Sesim) adını taşıyan ikinci albümünden şarkıları seslendirilecek. Avusturyalı klasik müzik topluluğu Viener Klavier Quartett ise 24 Mayıs’ta Tarsus St. Paul Müzesinde sanatseverlerle buluşacak.
Festivalde, Ceylan Ertem 25 Mayıs’ta Tarsus Baca Meydanında hayranlarıyla ücretsiz olarak buluşacak. Türk Caz Müziğinin gözde topluluklarından Kerem Görsev Trio da 26 Mayıs’ta Mersin Kültür Merkezinde konser verecek.
Etnik müziğin Kazakistanlı topluluğu Turan Ethno Folk Band da 28 Mayıs’ta Toroslar Belediyesi Amfi Tiyatrosunda ücretsiz konser verecek. Pop müziğinin ünlü ismi Zeynep Casalini ise Şef Daniel Fedorean yönetiminde, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası eşliğinde 29 Mayıs’ta Özgecan Aslan Meydanında hayranlarıyla ücretsiz olarak buluşacak.
Klasik müziğin Azerbaycanlı genç yıldızı Jamal Aliyev, Şef İbrahim Yazıcı yönetiminde Kültür Merkezinde 31 Mayıs’ta sahneye çıkacak. Mersinli genç keman sanatçısı Hasan Gökçe Yorgun ve Çinli piyanist Jiao Li, Batı’dan Doğu’ya Müzik Yolculuğu adını verdikleri dünya bestecilerinden oluşan repertuvarlarını piyano eşlikli bir keman resitaliyle 2 Haziran’da Nevit Kodallı Konser Salonunda seslendirecek.
Festivalin bir diğer yıldızı, pop müziğinin ünlü ismi Melek Mosso olacak. Melek Mosso, 4 Haziran’da Mezitli Belediyesi Amfi Tiyatrosunda Mersinlilerle buluşacak. Klasik müziğin Hollandalı ustalarından oluşan Utrecht String Quartet ise seçkin repertuvarlarını geçen yıl yaşama veda eden Mersinli Ressam Lina Nasif anısına seslendirecek. Konser 7 Haziran’da Mersin Latin Katolik Kilisesinde yer alacak.
Şanal, festivalin 11 Haziran’daki final etkinliğini İstanbul Modern Dans Topluluğu ile yapacaklarını, ancak son anda teknik bir aksaklık yaşandığını belirterek, sorunu çözmeye çalıştıklarını, çözülemezse onun kadar değerli başka bir etkinlik hazırlayacaklarını söyledi. Şanal, etkinlik ücretlerinin ise 30, 70 ve 100 TL olarak belirlendiğini, herkesin katılabilmesi için bilet fiyatlarını son derece uygun yaptıklarını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

MDOB, sanatseverlerle 'Don Gıovanni' operasında buluşacak
YEREL HABERLER MDOB, sanatseverlerle 'Don Gıovanni' operasında ...
Vali Su: "Devletimiz ve hükümetimiz esnafımıza gerekli desteği vermeye devam ediyor"
YEREL HABERLER Vali Su: "Devletimiz ve hükümetimiz esnafımıza ...
Akdeniz'de kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimleri sürüyor
YEREL HABERLER Akdeniz'de kadına yönelik şiddetle mücadele ...
Mezitli’de yapılacak yatırımlar muhtarlarla birlikte planlandı
YEREL HABERLER Mezitli’de yapılacak yatırımlar muhtarlarla birlikte ...
Mersin polisinden öğrencilere trafik eğitimi
YEREL HABERLER Mersin polisinden öğrencilere trafik eğitimi
Turizm merkezi Akdeniz’de tekneler sezona umutla hazırlanıyor Doğu Akdeniz’in turizmde göz bebeği konumunda yer alan Mersin’de bakımları yapılan tekneler tek tek denize indiriliyor Ramazan Bayramı ile birlikte start verecek olan tekne sahipleri, pandeminin de etkisini yitirmesiyle birlikte yeni sezonu umutla bekliyor
YEREL HABERLER Turizm merkezi Akdeniz’de tekneler sezona umutla ...
Büyükşehir Belediyesinin okçuluk kursiyeri Mersin il birincisi oldu
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesinin okçuluk kursiyeri Mersin il ...
Mersin'de uyuşturucu satıcılarına operasyon: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Mersin'de uyuşturucu satıcılarına operasyon: 2 ...
Orman yangınlarıyla mücadele gönüllüleri ve jandarmaya eğitim
YEREL HABERLER Orman yangınlarıyla mücadele gönüllüleri ve ...
Başkan Seçer'e 'yılın sanat öncüsü' ödülü
YEREL HABERLER Başkan Seçer'e 'yılın sanat öncüsü' ödülü
Hayırseverler bağışlıyor, gönüllüler paketliyor
YEREL HABERLER Hayırseverler bağışlıyor, gönüllüler paketliyor
Çocuklar robot tasarlıyor, anneleri 3 boyutlu tasarım dersi alıyor
YEREL HABERLER Çocuklar robot tasarlıyor, anneleri 3 boyutlu tasarım ...
Otizmli ve özel çocukların lunapark sevinci Mersin'de otizmli ve özel çocuklar aileleri ile birlikte gönüllerince eğlenip zaman geçirdiler
YEREL HABERLER Otizmli ve özel çocukların lunapark sevinci Mersin'de ...
Şampiyon hentbolcular, kupa sevincini Başkan Seçer ile paylaştı
YEREL HABERLER Şampiyon hentbolcular, kupa sevincini Başkan Seçer ...
Eşinin evde rehin aldığı Beyza'yı komşuların çağırdığı polis kurtardı
YEREL HABERLER Eşinin evde rehin aldığı Beyza'yı komşuların ...
Çocuğunu görmeye geldi boşanma aşamasındaki eşini rehin aldı Mersin'de çocuğunu görmeye geldiği evde eşini rehin alan şahıs, polisin müdahalesiyle gözaltına alındı
YEREL HABERLER Çocuğunu görmeye geldi boşanma aşamasındaki eşini ...
Seçer, Bakan Kirişçi’ye projeleri anlatarak destek istedi Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Ankara’da Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi ile bir araya gelerek, Bozyazı’da yapılması öngörülen katı atık tesisi, Pamukluk Barajı içme suyu isale hattı ve arıtma tesisi projelerini görüştü
YEREL HABERLER Seçer, Bakan Kirişçi’ye projeleri anlatarak destek ...
Trafik polisleri yanan aracı söndürdü
YEREL HABERLER Trafik polisleri yanan aracı söndürdü
Mersin'de otobanda zincirleme kaza: 1'i ağır 7 yaralı
YEREL HABERLER Mersin'de otobanda zincirleme kaza: 1'i ağır 7 yaralı
Toroslar'da yeşil alanların bakımı yapılıyor
YEREL HABERLER Toroslar'da yeşil alanların bakımı yapılıyor
Mersin polisi öğrencileri bilgilendirmeye devam ediyor
YEREL HABERLER Mersin polisi öğrencileri bilgilendirmeye devam ...
Tarsus'ta birlikve beraberlik sofrası kuruldu
YEREL HABERLER Tarsus'ta birlikve beraberlik sofrası kuruldu
Tarsus Şelalesi Mimari Proje Yarışması proje sergisi ve kolokyumu yapıldı
YEREL HABERLER Tarsus Şelalesi Mimari Proje Yarışması proje sergisi ...
Titan Technology Pipeline, Akkuyu NGS’ye bir sevkiyat daha gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Titan Technology Pipeline, Akkuyu NGS’ye bir sevkiyat ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.