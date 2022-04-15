Mersin'de anaokulu öğrencileri için 'Renkli Etkinliklerim' projesi hayata geçirildi

Mersin'de aralarında ana sınıfı öğrencilerinin de yer aldığı ve uluslararası alanda okulların projelerini paylaştığı ‘eTwinning’ platformu üzerinden okul öncesi çağ çocuklarına bilişsel, dil, sosyalduygusal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla 'Renkli Etkinliklerim' isimli 'eTwinning' projesi hayata geçirildi.

Mezitli Şehit Yaşar Yıldırım İlkokulu Anasınıfı B Şubesi öğrencileri ve öğretmenleri Hilal Tutaysalgır Özkale'nin de yer aldığı Mersin ve İstanbul’dan proje ortaklarının uluslararası alanda okulların projelerini paylaştığı ve yardımlaştığı ‘eTwinning’ platformunda paylaşılan 'Renkli Etkinliklerim' projesine, 9 Türk öğretmen, yaklaşık 100 öğrenci ve velileri katılıyor.



Okul öncesi öğretmeni Hilal Tutaysalgır Özkale, proje çerçevesinde öğrencilerin 4 ana tema üzerinden ilkokula hazırlık çalışmaları yaptıklarını ve proje sürecinde WEB0.2 araçlarını aktif olarak kullanmayı öğrendiklerini söyledi.

20212022 eğitim öğretim yılı 2. döneminde başlayan projenin, yaygınlaştırma çalışmaları ile devam edeceği belirtildi.

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