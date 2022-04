Başkan Seçer: "3. Çevre Yolu düzenleme çalışmaları bugün itibariyle başladı" Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin 2022 Yılı Nisan Ayı 2. Birleşim Toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında gerçekleştirildi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin’in ulaşımını ve trafiğini rahatlatacak olan 3. Çevre Yolu düzenleme çalışmalarına başladıklarını duyurarak, “6 bin 75 metrelik bu güzergahta çalışmalarımızı an itibariyle başlattık” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin 2022 Yılı Nisan Ayı 2. Birleşim Toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında gerçekleştirildi. Meclisin dilek ve temenniler bölümünde konuşan Başkan Seçer, 1420 Nisan Şehitler Haftası’nda da şehit ve gazileri minnetle andıklarını belirterek, “Bağımsızlık ruhuyla birleşen vatan sevgisi en asil, en yüce sevgilerden birisidir. Gerektiğinde bu değerler için savaşmak, bu sevginin bir karşılığıdır. Meşrebi, mezhebi ne olursa olsun bizler aynı değerler uğruna meydanlarda destanlar yazmış bir milletin evlatlarıyız. ‘Korkma’ ifadesi ile başlayan milli marşımızın her bir dizesindeki değerlerimize sahip çıkan ve canlarını vererek milletimizin kaderini değiştiren tüm şehitlerimize minnettarız. Şehit ve gazilerimize olan borcumuzu ancak ve ancak tam bağımsız, daha güçlü bir ülke bırakmak için var gücümüzle çalışmakla ödeyebiliriz. Bizler bu sorumlulukla Mersin’de her şart ve koşulda daima çalışıyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve mücadele arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum” diye konuştu.



“Mersin’de yaşayan tüm vatandaşlarımızın huzurlu ve mutlu olması temel hedefimiz”

Hristiyan aleminin 17 Nisan Paskalya Bayramı’nı da kutlayan Seçer, “Farklılıkları zenginlik olarak kabul eden bir kültürden geliyoruz. Güzel kentimiz Mersin bu kültürü yaşayan ve yaşatan örnek kentlerin başında geliyor. Barış içinde birlikte yaşamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Mersin’de yaşayan tüm vatandaşlarımızın daima huzurlu ve mutlu olması temel hedefimizdir. Dini bayramların amacı da gönüller arasında kurulan köprülerle insanları birbirlerine yaklaştırmak ve insanlığın mutluluğuna vesile olmaktır. Hristiyanlığın önemli günlerinden olan Paskalya Bayramı’nı kutluyor başta Mersin’de yaşayan Hristiyan vatandaşlarımız olmak üzere tüm Hristiyan alemine saygılarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.



“Tertemiz plajlarımıza tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum”

1522 Nisan Turizm Haftası çerçevesinde Mersin’in doğal güzelliklerini görmek için herkesi Mersin’e davet eden Seçer, "Sahip olduğu doğal ve tarihi zenginlikler bakımından dünyanın sayılı merkezlerinden biri olan kentimiz; doğal kumsalları, farklı uygarlıklardan izler taşıyan eserleri ve görülmeye değer ören yerleri, yaylalarıyla önemli bir turizm potansiyeline sahiptir. Anlatmakla bitiremeyeceğimiz güzellikleri görmek ve bir gastronomi şehri Mersin’e ait lezzetleri tanıtmak için herkesin Mersin’i görmesi, yaşaması gerekir. Herkesi Mersin’e davet ediyoruz. Çok yakında başlayacak deniz turizmi dolayısıyla da Denizkızı şirketimizin işlettiği tertemiz plajlarımıza tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum. Turizm camiamızın haftasını kutluyorum” ifadelerini kullandı.

3. Çevre Yolunda düzenleme çalışmalarının başladığını duyuran Seçer, "3. Çevre Yolu, Rıfat Uslu Caddesi, Ali Kaya Mutlu Caddesi bu güzergahta Akbelen Bulvarı ile 34. Cadde arasında yol düzenleme çalışmaları bugün itibariyle başlamıştır. Yani 3. Çevre Yolu’nda, 6 bin 75 metrelik bu güzergahta çalışmalarımızı an itibariyle başlattık. Şu anda orada hummalı bir çalışma başlamış durumda. 4. Çevre Yolu’nda yapılan çalışmaların bir benzerini 3. Çevre Yolu’nda yapmayı planlıyoruz. 3 şerit araç, 1 şerit bisiklet yolu ve yaya yolu olarak düzenleyeceğiz. Gidişgeliş olarak düşünürseniz her bir kısmı bu şekilde düzenleyeceğiz. Bu yılın sonuna kadar da bu çalışmalarımız sona ermiş olacak” dedi.

Çalışmalar çerçevesinde vatandaşların mağduriyet yaşamaması için güzergahlarda değişiklikler yaptıklarını ifade eden Seçer, “13. Cadde batı geliş istikametinden gelen araçlar sağa 36. Cadde istikametine dönüp Okan Merzeci Bulvarı’na katılacaklar. 13. Cadde doğu istikametinden gelen araçlar güneye inip mezarlık alt kavşağından sağa dönerek, Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı’na katılacaklar. Okan Merzeci Bulvarı’ndan 201. Cadde’ye giren araçlar 210. Cadde’ye dönecek, oradan da 203. Cadde’ye katılarak 13. Cadde’ye girebilecekler. Ayrıca 13. Cadde doğubatı yönünde tek şerit olarak gidişgeliş yapılabilecektir” diye konuştu.

