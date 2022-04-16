Başkan Seçer: "Her türlü eleştiriye açığız, verilmeyecek cevabımız yok" Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 2022 yılı Nisan ayı 2. Birleşim Toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında gerçekleştirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Seçer: "Her türlü eleştiriye açığız, verilmeyecek cevabımız yok" Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 2022 yılı Nisan ayı 2. Birleşim Toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında gerçekleştirildi

İHA

Başkan Seçer: "Her türlü eleştiriye açığız, verilmeyecek cevabımız yok" Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 2022 yılı Nisan ayı 2. Birleşim Toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında gerçekleştirildi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Büyükşehir Belediye Meclisi’nde Denetim Komisyonu raporuyla ilgili yaşanan tartışmalar üzerine, “Her türlü eleştiriye açığız. Verilmeyecek cevabımız yok. Yalana, yanlışa, tezvirata dükkan kapalı” dedi.
Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 2022 yılı Nisan ayı 2. Birleşim Toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında gerçekleştirildi. Cumhur İttifakı’na mensup bir Meclis üyesi, önceki toplantıda Denetim Komisyonu raporu görüşmelerinin iftar saatine denk geldiğini belirterek, Başkan Seçer’in iftar saatinde Meclis oturumuna ara vermediğini iddia etti. Başkan Seçer, Meclis üyesini dürüst olmaya davet ederek, “Pazartesi günkü toplantıda toplantı süresi uzadı. İftar saati geldi. Burada ben ara verme kararı aldım. Bu kararı kim bana ‘gerek yok’ deyip değiştirtti?” diye sordu. MHP Grup Sözcüsü Mahmut Tat da iftar saatinde yemek ve suyun geldiğini ancak iddiada bulunan söz konusu Meclis üyesinin o sırada salonda dahi olmadığını söyledi.
Başkan Seçer, Denetim Komisyonu raporuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan bazı Meclis üyelerinin siyasi saikle hareket ettiklerini vurgulayarak, “Her türlü eleştiriye açığız. Verilmeyecek cevabımız yok. Yalana, yanlışa, tezvirata dükkan kapalı. Bu meydanı bunları yapmanız için açamayız, kapalı” diye konuştu.
Bir Meclis üyesinin doğrudan teminlerin arttığı yönündeki iddiasını yanıtlayan Seçer, “Biz geldiğimizde o zaman Meclis üyeleri vardı, demin şakır şakır konuşan Meclis üyesi de vardı. O dönemde yapılan doğrudan teminleri yarı yarıya değil, 4’te 1 oranına düşürdük. Bunlardan bir şey çıkmaz. Belediyemiz orada, mahkemeler orada, Sayıştay orada, müfettişler orada. Her şey orada açık seçik. Zaten istediğiniz zaman gönderiyorsunuz, gönderebilirsiniz. Didik didik edebilirsiniz” ifadelerini kullandı.

“3,5 milyon dolar helikopter alınmasına ses çıkartmıyor, bugün maşallah sesi gür çıktı”
Meclis üyelerinin yaptığı eleştiriler üzerine açıklama yapan Seçer, komisyonda gerekli cevapların verildiğini ve cevaba değer hiçbir şeyin olmadığını kaydetti. Seçer, "Emin olun kayda değer bir şey yok. Suç unsuru var ise suç duyurusunda bulunun. Kaldı ki hangi konuda bilgi istediyseniz yetkili arkadaşımız geldi sizinle konuştu, sorularınızı cevaplandırdı. Ama çok ilginç bir sorusu vardı Topkara’nın. 3,5 milyon dolara helikoptere itiraz etmeyen Topkara, geçen dönem Meclis üyesiydi. Gelmiş bana diyor ki ‘yahu hiçbir şey yapmadığı halde bu rutin masraf ne?’. Burada benim konuştuklarımı da dinlemiyor. Neden biz bunu satma kararı aldık? Hiç olmazsa bunu kiraya verme çabası içerisindeyiz. Bunun rutin masrafları çok yüksek. Onun için altından kalkamıyoruz. Bunları hem dinlemiyor hem geçtiğimiz dönem görevini yapmıyor, belediyenin borç altına girmesine hiç ses çıkarmıyor. 350 milyon dolar borçlanma yetkisinin altına imza atıyor. 3,5 milyon dolar helikopter alınmasına ses çıkartmıyor, bugün maşallah sesi pek gür çıktı. Biraz da Mersin’e hizmet ederken büyük düşünseydiniz de parayı çarçur etmeseydiniz. Şöyle tüm topluma fayda sağlayan 3,5 milyon dolarlar harcasaydınız" şeklinde konuştu.

“Yolsuzluğu, israfı önlediğiniz zaman gelen para her belediyeye fazlasıyla yeter’”
Görevdeki ilk yılda 164 milyon lira borçlandıklarını, onun dışında da borçlanma alamadıklarını anımsatan Seçer, “Tat diyor ki; ‘Sözlerinizi tutmuyorsunuz’. Vallahi biz sözlerimizden çok çok daha ilerideyiz. Hem dediğimizi yapıyoruz hem yolda bulduğumuz sorunları da gideriyoruz. O zaman Topkara da Yerlikaya da Meclis üyesiydi, 400 milyon dolar borç devraldık. Geçen gün açıkladım borcumuzu. Açıklamalarımda bir yanlış rakam varsa açayım mikrofonu, ‘yanlış söylüyorsunuz, halkı kandırıyorsunuz’ deyin. 2019’un para değeri ile 2 milyar 247 milyon borç devraldık, bugün o borç oranı 1 milyar 580 milyon lira. Dolar kuru orada çarpın, bölün. Biz belediyeyi böyle yönetiyoruz. Mersin’e böyle hizmet ediyoruz. Paranın kaynağını biz seçim öncesi bulduk. Dedik ki ‘eğer belediyelerde yolsuzlukları, israfı önlersek para çok’. Dedim mi dedim. Şimdi aynısını tekrarlıyorum. ‘Yolsuzluğu önlediğiniz, israfı önlediğiniz zaman gelen para her belediyeye fazlasıyla yeter’. Belediyeciliği bilen herkes benim ne demek istediğimi anlıyor” diye konuştu.

'Biz Belediyeyi kafamıza göre yönetmiyoruz, yasalarla yönetiyoruz”
Bir Meclis üyesinin otoparkın zamanında bitmediği yönündeki eleştirisini yanıtlayan Seçer, "Havaalanını niye zamanında bitirmediniz? Bu sabah Tarsus’a gitmem gerekiyordu acilen, otobandan geçtim. Şöyle bir kirlik tarafına baktım otobandan. OSB bağlantı yolu 3 yıldır bir yolu yapamadınız. Yaptığımız 4. Çevre Yolu kadar. Koca hükümetsiniz, yapın yahu. Akbelen Katlı Kavşağı ne oldu 67 senedir? Siz siyaset yaparsanız ben de yaparım. Yahu 7 yıldır katlı kavşak yapmıyorsunuz, otoban bağlantı yolunu yapmıyorsunuz. Allah’a şükür vatandaş bizden memnun. Hizmetlerimizden de memnun. Hizmetlerimiz inşallah artarak devam edecek. Tezviratla, kara çalmayla bir şey elde edemezsiniz Meclis üyeleri. Belediyemizle ilgili herhangi bir şüphe, bir karine, bir delil varsa bağımsız mahkemeler orada. Herkes suç duyurusunda bulunabilir. Biz belediyeyi kafamıza göre, kendimizin şekillendirdiği kurallara göre yönetmiyoruz, yasalarla yönetiyoruz. Biz yaptığımızdan dolayı son derece rahatız, vicdanımız da rahat” ifadelerini kullandı.

“Proje onayı olmadan ruhsat verildiğini biliyoruz”
Mersin’deki 2030 katlı binaların yangın tedbirleri konusu da Meclis’te gündeme geldi. Bir Meclis üyesi, söz konusu yüksek binalar yapılırken müteahhitlerin yangın tedbiri alması gerektiğini vurguladı. Seçer, “Bizim burada ilçe belediyelerden istediğimiz, beklediğimiz proje onayı. Proje onayı olmadan ruhsat verildiğini biliyoruz. Buna itiraz eden var mı?” diye sordu.
Şu anda Büyükşehir İtfaiyesi bünyesinde 54 metrelik ve 45 metrelik yüksek katlara erişebilen merdivenli araçlar olduğunu da sözlerine ekleyen Seçer, “1 adet 90 metrelik, 1 adet 70 metrelik, 2 adet 55 metrelik merdivenli aracı da biz programımıza aldık. Bunları da satın alacağız. Ama asıl buradaki mesele binalarda dışarıdan müdahaleye gereksinim olmadan, kendi yangın söndürme tertibatının olması. Bu da doğal olarak yapım aşamasında olur. Zaten müteahhitler de bu tertibatı sağlamak zorundalar. Demek ki burada önemli olan proje onayı” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mersin'de nitelikli dolandırıcılık ve yağma çetesi çökertildi: 25 tutuklama Şahısların polislere yakalanmamak için kendi aramalarında konuşurken şifreli kelimeler kullandıkları ortaya çıktı
YEREL HABERLER Mersin'de nitelikli dolandırıcılık ve yağma çetesi ...
Tarsus'ta evi yanan 8 aileye eşya desteği
YEREL HABERLER Tarsus'ta evi yanan 8 aileye eşya desteği
Mersin'de 3. Çevre Yolunda yenileme çalışmaları başlatıldı
YEREL HABERLER Mersin'de 3. Çevre Yolunda yenileme çalışmaları ...
Jandarmadan yaralı şahine şefkat eli Mersin'de jandarma ekipleri görev dönüşü ana yolda araçların arasında kalan yaralı bir şahini fark ederek, tedavisi için ilgili kuruma ulaştırdı
YEREL HABERLER Jandarmadan yaralı şahine şefkat eli Mersin'de ...
Başkan Seçer: "3. Çevre Yolu düzenleme çalışmaları bugün itibariyle başladı" Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin 2022 Yılı Nisan Ayı 2. Birleşim Toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Başkan Seçer: "3. Çevre Yolu düzenleme çalışmaları ...
Başkan Tarhan, Mezitli’nin başarılı sporcularıyla buluştu
YEREL HABERLER Başkan Tarhan, Mezitli’nin başarılı sporcularıyla ...
Toroslar’da Ramazan’ın geleneksek eğlenceleri devam ediyor
YEREL HABERLER Toroslar’da Ramazan’ın geleneksek eğlenceleri devam ...
Mersin'de anaokulu öğrencileri için 'Renkli Etkinliklerim' projesi hayata geçirildi
YEREL HABERLER Mersin'de anaokulu öğrencileri için 'Renkli ...
Akdeniz'de 3 metruk bina yıkıldı
YEREL HABERLER Akdeniz'de 3 metruk bina yıkıldı
20. Mersin Uluslararası Müzik Festivali bu yıl da ünlüleri buluşturacak Bu yıl 20’nci yaşına kutlayacak Mersin Uluslararası Müzik Festivali, 21 Mayıs-11 Haziran tarihleri arasında dolu dolu bir programla sanatseverlere unutulmaz anlar yaşatacak ‘Müzik Birleştirir’ temasıyla gerçekleştirilecek ve 12 konser ve gösterinin yer alacağı festival, klasik müzikten caza, türkülerden popa kadar geniş bir yelpazede sanatseverleri buluşturacak
YEREL HABERLER 20. Mersin Uluslararası Müzik Festivali bu yıl da ...
MDOB, sanatseverlerle 'Don Gıovanni' operasında buluşacak
YEREL HABERLER MDOB, sanatseverlerle 'Don Gıovanni' operasında ...
Vali Su: "Devletimiz ve hükümetimiz esnafımıza gerekli desteği vermeye devam ediyor"
YEREL HABERLER Vali Su: "Devletimiz ve hükümetimiz esnafımıza ...
Akdeniz'de kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimleri sürüyor
YEREL HABERLER Akdeniz'de kadına yönelik şiddetle mücadele ...
Mezitli’de yapılacak yatırımlar muhtarlarla birlikte planlandı
YEREL HABERLER Mezitli’de yapılacak yatırımlar muhtarlarla birlikte ...
Mersin polisinden öğrencilere trafik eğitimi
YEREL HABERLER Mersin polisinden öğrencilere trafik eğitimi
Turizm merkezi Akdeniz’de tekneler sezona umutla hazırlanıyor Doğu Akdeniz’in turizmde göz bebeği konumunda yer alan Mersin’de bakımları yapılan tekneler tek tek denize indiriliyor Ramazan Bayramı ile birlikte start verecek olan tekne sahipleri, pandeminin de etkisini yitirmesiyle birlikte yeni sezonu umutla bekliyor
YEREL HABERLER Turizm merkezi Akdeniz’de tekneler sezona umutla ...
Büyükşehir Belediyesinin okçuluk kursiyeri Mersin il birincisi oldu
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesinin okçuluk kursiyeri Mersin il ...
Mersin'de uyuşturucu satıcılarına operasyon: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Mersin'de uyuşturucu satıcılarına operasyon: 2 ...
Orman yangınlarıyla mücadele gönüllüleri ve jandarmaya eğitim
YEREL HABERLER Orman yangınlarıyla mücadele gönüllüleri ve ...
Başkan Seçer'e 'yılın sanat öncüsü' ödülü
YEREL HABERLER Başkan Seçer'e 'yılın sanat öncüsü' ödülü
Hayırseverler bağışlıyor, gönüllüler paketliyor
YEREL HABERLER Hayırseverler bağışlıyor, gönüllüler paketliyor
Çocuklar robot tasarlıyor, anneleri 3 boyutlu tasarım dersi alıyor
YEREL HABERLER Çocuklar robot tasarlıyor, anneleri 3 boyutlu tasarım ...
Otizmli ve özel çocukların lunapark sevinci Mersin'de otizmli ve özel çocuklar aileleri ile birlikte gönüllerince eğlenip zaman geçirdiler
YEREL HABERLER Otizmli ve özel çocukların lunapark sevinci Mersin'de ...
Şampiyon hentbolcular, kupa sevincini Başkan Seçer ile paylaştı
YEREL HABERLER Şampiyon hentbolcular, kupa sevincini Başkan Seçer ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.